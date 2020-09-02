"Говорят, это природный пожар, но это не так": Мы поговорили с бывшей жительницей хутора Дубы, где полыхает пламя

Пожар охватил сразу несколько районов Ростовской области. Фото: пресс-служба донского МЧС

Прямо сейчас сразу в Ростовской области полыхает крупный пожар. По предварительным данным, огнем охвачены 32 гектара леса на территории Белокалитвинского и Тарасовского районов, а также шесть гектаров в Каменском и Красносулинском районах. Горят деревья и сухая растительность. Спасатели мобилизовали все силы и средства в борьбе со стихией. По данным Главного Управления МЧС России по региону, всего в тушении задействовано 406 человек и 120 единиц техники.

Женщина, которая ранее проживала в хуторе Дубы, где сейчас полыхает пламя, в курсе ситуации. Марина рассказала, что огонь уже уничтожил несколько жилых домов. Понятно, что он распространяется очень быстро.

- Вокруг Патроновки, Можаевки, Садков эвакуированы люди. Уже самолет прилетел, с воздуха тушат. Сгорели два дома. Из верхних Дубов вывезли людей. Везде работают спасатели, - рассказала Марина.

Действительно, по данным регионального МЧС, в ликвидации пожара задействован самолет Бе-200, а также четыре вертолета. Женщина выдвинула версию, что причиной такого масштабного пожара могла стать не стихия.

- У нас все время поджигают, чтобы потом валить лес и продавать, скрывать следы. Говорят это природный пожар, но мы думаем, что это не так, - добавила дончанка.

По официальной информации, горит сухая растительность. Работу спасателям и огнеборцам осложняет ветер, который разгоняет пламя во все стороны.

Спасатели пытаются подавить пламя с воздуха. Фото: пресс-служба донского МЧС

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- Я связываюсь с нашими соседями, - рассказала еще одна местная жительница. - Мы созваниваемся только по необходимости, чтобы у них не села батарейка. Они сказали, что в Дубах сгорели два дома, но их пока не эвакуировали. Говорят, что огонь начал распространяться дальше, на Нижние Дубы и в сторону Митякинской (подробности)