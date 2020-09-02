Четыре района Ростовской области охватили природные пожары: эвакуировано более 100 человек

Для тушения пожара уже вылетели вертолеты. Фото: ГУ МЧС России по РО.

В Ростовской области, 2 сентября, тушат сразу несколько лесных пожаров. Возгорания произошли в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. Все они расположены рядом.

Известно, что в Белокалитвинском районе загорелся лес вблизи хутора Богатов. Огонь быстро перекинулся на садовое товарищество «Пионер» и охватил 20 дачных домов. Площадь пожара составляет 20 гектаров.

- На месте работают 26 спасателей, привлечено восемь единиц техники, - сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - С неба пожар тушит самолет МИ-8.

В Красносулинском районе произошел пожар возле станции Замчалово. Здесь сначала загорелась сухая трава. Спустя время огонь перекинулся на четыре бесхозных строения, а позже на два жилых дома. На месте работают 43 человека и 16 единиц техники.

А вот в Тарасовском районе произошел пожар в лесничестве в районе поселка Дубы. Пламя распространилось на 10 Га. В тушении задействованы 28 человек и 14 единиц техники. На место выдвинулась аэромобильная группа в составе 100 человек. Для тушения вылетел самолет Ми-8.

— В целях безопасности проводится эвакуация жителей близлежащих домов. Эвакуированы около 100 человек, - добавили в Управлении.

В результате пожаров никто не пострадал. Фото: donland.ru.

Кроме того, в Каменском районе около станицы Репной загорелась сухая растительность на площади в четыре гектара. На место направлены 39 спасателей и 11 единиц техники.

- К тушению выдвинулся пожарный поезд, - рассказали спасатели. - Благодаря оперативному поступлению информации о возгораниях и оперативно прибывших пожарных пострадавших не допущено.

Известно, что в местах возгораний развернуты оперативные штабы, проводится информирование населения во взаимодействии с местными властями, ведется наращивание группировки во всех районах тушения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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