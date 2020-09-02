Два человека погибли в масштабном пожаре в Ростовской области

В Ростовской области масштабный пожар унес жизни двух человек. Фото: ГУ МЧС России по РО.

В масштабном пожаре 2 сентября, охватившем сразу несколько районов Ростовской области, погибли два человека. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Десятки домов удалось отбить у огня. Фото: ГУ МЧС России по РО.

В одном из частных домов было обнаружено тело 85-летней женщины, а в другом здании нашли костные останки. Речь идет о Белокалитвинском и соседствующем с ним районе.

К тушению привлекли вертолеты. Фото: ГУ МЧС России по РО.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Назначено проведение судебно-медицинских и иных необходимых экспертиз, - говорится в официальном сообщении ведомстве.

Напомним, в Ростовской области 2 сентября пожарные борются с огнем сразу в четырех районах. Об этом стало известно около трех часов дня. В Белокалитвинском и Тарасовском районах произошли два лесных пожара, а в Каменском и Красносулинском - два ландшафтных. Уже к семи часам вечера удалось локализовать возгорания в сумме до шести гектаров в двух последних районах.

Последствия огненной стихии. Фото: ГУ МЧС России по РО.

- Наиболее сложная обстановка - в Тарасовском районе, где произошло горение в лесном массиве на площади 150 гектаров, - рассказали последнюю информацию в Главном Управлении МЧС России по региону. - А вот в Белокалитвинском районе продолжается тушение лесного массива на площади 14,3 гектаров. В последнем уже снята угроза населенному пункту, где удалось потушить два десятка нежилых строений. Однако тушение лесного массива на площади 14,5 га продолжается.

К тушению пожаров в четырех районах Ростовской области привлечено 406 человек. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Для людей подготовлен пункт временного размещения в станице Митякинской.

Известно, что в борьбе с огнем участвуют 406 человек и 120 единицы техники. На месте работают самолет Бе-200 и вертолеты Ми-8. В получасовой готовности для оказания помощи МЧС в тушении находятся и вертолеты военных.

Последствия огненной стихии. Фото: ГУ МЧС России по РО.

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