Площадь природных пожаров в Ростовской области достигла 170 Га

Спасатели продолжают тушить пожары в Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском районах.

В Ростовской области продолжают тушить пожары в Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском и Красносулинском районах. Площадь возгорания достигла 170 Га, сообщили в областном управлении МЧС.

Сложная обстановка сохраняется в Тарасовском районе. Здесь горит лес на площади 150 Га. В станице Митякинской действует пункт временного размещения.

В Белокалитвинском районе тушат лесной массив на площади 14,3 Га.

По последним данным, к тушению пожаров привлекли 406 спасателей и 120 единиц техники. На месте работают три вертолета Ми-8 МЧС и один вертолет Минобороны. Для ликвидации возгорания направили самолет Бе-200 МЧС.

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