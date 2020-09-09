Имена Победы: боевую путь знаменитого советского маршала Семена Тимошенко

Маршал Советского Союза, Тимоше́нко Семён Константи́нович, 6.02. 1895 г. — 31.03.1970 г. Фото: сайт "Герои войны"

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войны. Молодое поколение даже не догадывается, через что пришлось пройти людям в то время. Середины прошлого века - страшное время не только для советского народа, но и всего мира. По Европе прокатилась война, которая сметала все на своем пути. Особенно она была разрушительной для нашей страны.

Не остался в стороне и город-герой Ростов-на-Дону. Ключевой южный пункт немцы пытались захватить в первую очередь, чтобы обеспечить дальнейшее наступление. В донской столице располагались важные экономические ресурсы, не считая магистралей, вокзалов, складов и укрепленных зданий. Все это было необходимо как немцам, так и частям Красной армии.

В тот страшный период многие погибли, еще больше получали тяжелые ранения. История войны пропитана человеческой болью, но в ней есть место и для героев. Невероятные усилия и отвага, которые проявляли советские солдаты, навсегда вписана в великую Победу. Имена тех, кто отличился больше остальных, кто рисковал своей жизнью, остались в названиях улиц Ростова-на-Дону. Среди них как рядовые солдаты, так и знаменитые полководцы. Сегодня мы расскажем об одном из самых выдающихся командиров прошлого.

Улица Тимошенко

Тимошенко Семен Константинович родился зимой 1895 года на территории современной Украины в небольшом селе Орман. У него была бедная семья, поэтому с раннего детства он уже начал работать, трудится бурлаком. Чуть позже он окончил сельскую школу и пошел в армию.

С тех самых пор он принялся за военное ремесло. Спустя несколько его отправили на фронт Первой Мировой войны, где он служил пулеметчиком. В результате боев и провяленного им мужества, его наградили, однако позже горячий нрав Тимошенко стал провоцировать проблемы. Семен поругался с офицером, ударил его, за что был арестован. Войну закончил в чине подпрапорщика. Он также принимал активное участие в Гражданской войне на стороне красных, после чего начал стремительно подниматься по карьерной лестнице. В 1940 году стал народным комиссаром обороны СССР.

Великая Отечественная

Когда началась война, Семена Тимошенко назначили председателем Ставки Главного Командования. Многих их тех, кто окружал его в тот период, положительно отзывались о его военных навыках. Однако ситуация на фронте развивалась не в его пользу.

2 июля, в связи с катастрофическим развитием событий на центральном участке советско-германского фронта, Тимошенко был назначен командующим войсками Западного фронта. Он попытался разгромить в наступлении немецкие подвижные дивизии, но операция провалилась. В Смоленском сражении в 1941 году войска Западного фронта понесли тяжелые потери, однако проявили упорство в бою, сковали немецкие войска и не позволили им продолжить наступление на московском направлении.

Ситуация стала намного лучше осенью того же года. Тимошенко удалось достичь первых небольших побед. Под его командованием солдаты взяли Ростов-на-Дону. Затем снова сокрушительное поражение под Харьковом, где 200 тысяч советских солдат и офицеров оказались в плену.

С 1943 года его назначали представителем Ставки Верховного командования. В его обязанности входила координация действий отдельных частей. Он также принимал участие в разработке некоторых операций.

Мирное время

После войны он начал политическую карьеру. Работал депутатом. В 1965 году ему присвоили звание Героя Советского Союза. Это стало вторым орденом, а первый он получил еще до Великой Отечественной - в 1940 году.

В честь него в Ростове-на-Дону названа улица в районе Военведа.

Проект подготовлен при поддержке правительства Ростовской области.