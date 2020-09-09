В Ростове эвакуировали гостиницу на набережной

Из под крыши вылит черный дым. Фото: КП-Ростов

В Ростове-на-Дону прямо сейчас эвакуируют известную гостиницу, расположенную на городской набережной. Как сообщили в региональном МЧС, из здания уже вывели 67 человек. Среди них сотрудники и постояльцы.

По официальной информации, в здании началось задымление под кровлей. Площадь - 120 кв.м. Источник пока не установлен, но спасатели отчитались, что присвоили пожару второй ранг сложности.

На ликвидацию происшествия уже направили 87 человек от службы чрезвычайных ситуаций и 64 спасателя при поддержке нескольких десятков единиц техники.

Столько людей - необходимость, ведь здание находится в центре города. Застройка там плотная, дома стоят очень близко друг к другу. Это может привести к очень быстрому распространению пламени в случае пожара.

Фото: МЧС по РО

Фото: МЧС по РО

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