Деликатная проблема: жительница Дона залезла в долги, чтобы оплатить лечение зубов

Женщина уже потратила круглую сумму. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Елена Ушакова вместе со своей дочкой живет в станице Вешенской. Уже много лет она страдает от деликатной проблемы, которая в современном мире встречается довольно часто. В молодом возрасте у нее отсутствуют почти все зубы. Верхние удалили полностью, остались только на нижней челюсти. Женщина уже залезла в долги, взяла 147 тысяч рублей, чтобы покрыть часть расходов на лечение, но, как выяснилось, это только начало.

Проблема, с которой столкнулась Елена, не нова. Тысячи людей годами тратят накопления, чтобы вернуть былую улыбку. В этом вопросе есть не только эстетическая сторона, но и практическая. В нашем организме все взаимосвязано. Из-за плохих зубов или их отсутствия могут начаться проблемы с желудком, а далее в других органах.

- В последней раз была у стоматолога, мне сделали досыпку кости, наложили швы. Теперь все будет заживать полгода. Врач назвал сумму, которая мне требуется на все лечение. Это 600 тысяч рублей, - признается Елена, жительница станицы Вешенской.

Таких денег у женщины нет. Она воспитывает 11-летнюю дочь. Малышка страдает аутизмом. Ее мать приложила много усилий, чтобы проложить ей дорогу в будущее. Она добивается справедливости. Как рассказали ее знакомые в социальных сетях, Елена пробивает стены для создания системы помощи детям с аутизмом в Ростовской области. В этой гонке она совсем забыла про свое здоровья.

Неравнодушные люди организовали сбор средств, чтобы помочь Елене. Как призналась сама женщине то, что ей скинули, мизерная сумма в сравнении с тем, что необходимо заплатить. Однако, с миру по нитке. Елена благодарна за каждую копейку.

Если хотите помочь Елене собрать нужную сумма, звоните в нашу редакцию. Телефон - 333-25-22.

Елена Ушакова из станицы Вешенской. Фото: соц. сетиййй

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