Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 сентября 2020 года: еще пять человек скончались от опасной инфекции

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 145 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 3 сентября прирост за сутки - 145 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 17 205 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 145 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 46 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 359 дончан. Выздороветь удалось 14 690 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 409,4. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 28 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (70), Батайске (7), Новошахтинске (6), Шахтах (6), Сальском (5), Аксайском (4), Багаевском (4), Боковском (4), Песчанокопском (4) районах, Новочеркасске (4), Таганроге (4), Егорлыкском (3) районах, Звереве (3), Азовском (2), Верхнедонском (2), Конатантиновском (2), Октябрьском (2) районах, Азове (2), Гукове (2), Белокалитвинском (1), Кашарском (1), Куйбышевском (1), Мартыновском (1), Морозовском (1), Обливском (1), Пролетарском (1), Шолоховском (1) районах и Волгодонске (1), - сообщили в пресс-службе правительства ростовской области.

Среди новых заболевших 28,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 44,1% - от 46 до 65 лет, 22,8% - от 66 до 79 лет, 2,8% - старше 80 лет, 1,4% - дети. В стационарах содержатся 1000 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 48%.

Новыми жертвами коронавируса стали 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ; 82-летняя с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием; 77-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 81-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, поздно обратившийся за медицинской помощью; 80-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием, длительным онкопроцессом, поздно обратившийся за медицинской помощью.

Врачи следят за состоянием 7 301 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 73,2 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 80,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 365 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 526,9 тысячи исследований.

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