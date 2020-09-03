«Единая Россия» представила перспективы развития дорожной инфраструктуры в Ростове

До 2025 года в Ростове предстоит создать четыре новые транспортные развязки. Фото: Ростовское региональное отделение партии «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» поставила задачу увеличить бюджетные расходы с 1,8 миллиарда рублей ежегодно до 2,5 миллиарда рублей в течение последующих 5 лет на качественную модернизацию дорожного полотна и транспортные развязки в Ростове.

Кроме того, «единороссы» акцентируют внимание на увеличении пропускной способности городского дорожного полотна, а также намереваются реализовать масштабный перевод грунтовых дорог в асфальтированные. Помимо этого, среди приоритетных направлений развития дорожной инфраструктуры донской столицы «Единая Россия» заявляет активное строительство дорожных развязок и мостов.

В частности, до 2025 года предстоит отремонтировать 147 км новых магистралей городского значения и еще 97 км — реконструировать. Также дополнительно необходимо построить 78 км улиц районного значения.

Как рассказал лидер партийного списка «Единой России» на выборах депутатов городской Думы Алексей Логвиненко, перевести в асфальт предстоит не менее 350 грунтовых дорог в Ростове-на-Дону. Эта задача амбициозная, но выполнимая.

- Крупные магистрали у нас уже в довольно неплохом состоянии. Только за последние пять лет мы отремонтировали 417 дорог местного значения. В 2020–2025 годах в городе таких дорог будет уже минимум 350, — подчеркнул лидер партийного списка.

Также «единороссы» предлагают уделять особое внимание снижению аварийности на дорогах города и содействовать созданию условий для комфортного передвижения маломобильных групп населения.

При этом есть идея перенести междугородный автовокзал в Ростове из центра города. По словам Алексея Логвиненко, это станет первоочередной задачей для решения наболевших проблем с пробками на дорогах.

За пять лет в донской столице планируют перевести в асфальт не менее 350 грунтовых дорог. Фото: Ростовское региональное отделение партии «Единая Россия»

- Нелогично, что пассажиры сначала едут в центр города, а потом большие автобусы из него выбираются. Сейчас у нас есть уникальная возможность перенести автовокзал на территорию старого аэропорта, - выразил уверенность лидер партийного списка.

Помимо этого, он добавил, что другим принципиально важным шагом для разгрузки городских дорог также станет регулировка передвижений грузовых автомобилей.

- Понятно, что их движение связано с активной работой бизнеса. Понятно, что все хотят разгружаться днем. Но в нынешней ситуации, пожалуй, лучше разгружаться ночью, бизнесу нужно проявить в этом гибкость, — считает Алексей Логвиненко.

Также в партийной программе «Единой России» уделено много внимания строительству автодорог. В частности, уже намечены продолжения ул. Орбитальной (пер. Космический – ул. Особенная); просп. Маршала Жукова (ул. Еременко – ул. 339-й Стрелковой Дивизии); ул. Еляна (ул. Еременко – ул. 339-й Стрелковой Дивизии) микрорайона 6 жилого района Левенцовского; автодороги на территории бывшего совхоза «Нива».

Кроме этого, у «единороссов» есть масштабные планы по реконструкции путепровода через железнодорожные пути по ул. Малиновского; автодороги на пересечении в одном уровне ул. Оганова – ул. Особенной – ул. Зрелищной с устройством кольцевого пересечения, а также ул. Вавилова (от ул. Особенной до ул. Сосновой).

До 2025 года в Ростове предстоит создать четыре новые транспортные развязки: на ул. Орбитальной – ул. Беляева (в сторону жилого комплекса «Норд»); по просп. Маршала Жукова в сторону трассы М3 (Таганрог) и в другом направлении – в сторону Кумженской рощи; ул. Вавилова – ул. Особенная – просп. Королева; на ул. Оганова – в сторону поселка Большие Салы и обратно – в сторону Северного жилого массива.

Реализация указанных предложений будет осуществляться на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».