15-летний подросток скончался в больнице после ДТП на донской трассе

Последствия аварии. Фото: ГИБДД

В больнице Ростовской области скончался 15-летний подросток, после страшного ДТП, которое случилось на подъездах к аэропорту "Платов". Авария произошла еще во вторник, 1 сентября. Все это время врачи бились за его жизнь, однако устранить все последствия полученных травм так и не удалось.

Как сообщили в региональном УГИБДД, во вторник водитель за рулем отечественной "ВАЗ 2107" двигался по трассе в направлении к аэропорту. В салоне находилось еще четыре пассажира.

В какой-то момент он не справился с управлением и на полном ходу врезался в столб. Машина перевернулась. Автомобиль буквально разорвало на части. Когда на место прибыли все экстренные службы, два человека уже скончалось. Водителя и пассажиров, среди которых был 15-летний подросток, срочно доставили в больницу Аксайского района.

В течение двух дней медики бились за жизнь подростка, но попытки спасти его оказались тщетными. Сегодня, 3 сентября, стало известно, что мальчик скончался. Судьба водителя и еще одного человека пока неизвестна.