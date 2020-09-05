«Лети, Рой!»: Под Ростовом-на-Дону пьяная компания пыталась «запустить в космос» пекинеса

Мнения пса - идти, сидеть или летать - никто не спрашивал. Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас этот рыжий комочек счастья таращит свои глазенки во все стороны и просит ласки, радуясь каждому прикосновению. А еще две недели назад, все было иначе.

СИЛА ЗЕМНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ В ДЕЙСТВИИ

Упирающегося изо всех лап щенка заметила на улице одного из небольших городков под Ростовом-на-Дону местная жительница. Впрочем, мнения пса - идти, сидеть или летать - никто не спрашивал. Крошечной собакой, как шариком на веревочке, сначала размахивали во все стороны. Такую забаву для себя придумали любители спиртного, которым во время застолья, похоже, захотелось зрелищ.

- Пусть летит в космос, только без ракеты, - хохотали они.

А после, вероятно, решили испробовать на нем силу земного притяжения, волоком таская за поводок по земле. Собрав всю волю в кулак, отважная женщина пошла в ва-банк: угрозы подействовали на разгоряченных "дрессировщиков", они просто отдали пса ей.

Сейчас пес очень любит сидеть на руках и быть рядом с человеком. Фото: Личный архив героя публикации

Вот только, когда горожанка вместе с трясущимся пушистым клубочком унесла ноги от места страшного эксперимента, то поняла - оставить у себя дома собаку она не может, поскольку ее нынешний пес не жалует чужаков. Так и случилось.

Тогда она решила позвонить зоозащитникам. Те не отказали: приехали и забрали несчастную собаку.

СУТКАМИ СИДЕЛ В УГЛУ И ПРОСТО ТАРАЩИЛ ГЛАЗА

- Псу примерно полтора года, - рассказала директор реабилитационного центра для бездомных животных города Шахты Ольга Мосиюк. - От волочения на спине остались раны. А от удушья во время того самого "представления" его спасло то, что он был в шлейке. Правда, надета она на него была еще, видимо, тогда, когда пекинес был щенком. Оказалось, что ремешки практически вросли в кожу, деформировав животному грудь. Но ветеринары пообещали нам, что время на восстановление есть, ведь собака молодая. Но любого поводка он теперь боится как огня.

Пекинеса, которого «дрессировщики» звали Рой, волонтеры прозвали «собака-обижака». Фото: Личный архив героя публикации

Пекинеса, которого «дрессировщики» звали Рой, волонтеры прозвали «собака-обижака».

- Первые дни он сидел в углу и просто таращил на нас глаза, в которые без слез-то и не взглянешь, - продолжает собеседница. - Было видно, что судьба его хорошенько помотала. Но потом и он оттаял, оказался очень ласковым, начал характерно для этой породы похрюкивать. Сейчас очень любит сидеть на руках и быть рядом с человеком. Видим - оттаял. А потому очень хотим найти ему самый теплый и безопасный во всех отношениях дом, в котором ответят на его любовь не экспериментами, а взаимностью. А нежности и ласки у него, поверьте, предостаточно.

ВАЖНО!

Если вы хотите помочь, звоните Ольге по телефону: 8 (906) 418-94-59.

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