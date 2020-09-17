В Таганроге на пять дней закроются школы и детские сады

Воды не будет из-за устранения крупной коммунальной аварии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Таганроге Ростовской области в течение нескольких детей дети не будут ходить в школы и детские сады. Соответствующий приказ подписали в управлении образованием города. Такое решение связано с необходимыми работами на сетях снабжения.

Так школы и детские сады закроют уже в понедельник, 21 сентября. В течение следующих пяти дней, по 25 сентября они работать не будут. Однако некоторые дети смогут учиться в дистанционном режиме. Какие именно школы продолжат работу, родителям сообщит руководство.

Напомним, что ранее власти сообщали о масштабном отключении воды по всему городу. Это связано с устранением крупной коммунальной аварии. В город подвезут 12 автоцистерн с водой, получить можно будет по заявкам.