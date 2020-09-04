Алексей Логвиненко: «Городу-миллионнику необходим экологически чистый электротранспорт»

"Рельсовый транспорт является востребованным в Ростове и имеет безусловные перспективы развития", - уверен Алексей Логвиненко. Фото: Ростовское региональное отделение партии «Единая Россия»

Замена в Ростове-на-Дону городского общественного транспорта на современный, комфортный, а самое главное, экологически чистый и безопасный, стала одним из приоритетов предвыборной программы «Единая Россия».

Об этом сообщил на состоявшейся встрече с жителями донской столицы лидер партийного списка партии на выборах в депутаты гордумы Алексей Логвиненко.

Он напомнил, что по уровню развития электротранспорта в начале девяностых годов Ростов занимал пятое место среди городов России. Однако затем троллейбусные линии, как и трамвайные, пришли в упадок. И вот опять наступило время наверстывать упущенное.

- Городу-миллионнику необходимо развитие экологически чистого вида транспорта. Мы намерены вернуть троллейбусы во все районы Ростова-на-Дону. Для этого необходимо не только увеличение подвижного состава, но и наращивание контактной сети. В этом направлении мы будем двигаться. Продление к 2025 году троллейбусной сети до 128,6 км, то есть, вдвое больше нынешней, является ключевой задачей, которую ставит для реализации «Единая Россия», - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Самая большая проблема заключается в изношенности троллейбусного парка. Средний возраст подвижного состава в «Ростовской транспортной компании» – 25 лет, отдельные транспортные средства используются более тридцати лет.

- Да, наши транспортники молодцы, что держат до сих пор на ходу такие старые машины, но они устарели не только физически, но и морально. А старый общественный транспорт на городских маршрутах, согласитесь, Ростову не к лицу! - заявил Алексей Логвиненко, обращаясь к пришедшим на встречу горожанам.

При этом он уточнил, что взамен отработавшей свое техники правительство Москвы передало Ростову 60 троллейбусов. Все они оборудованы для перевозки маломобильных групп населения. Эти троллейбусы начнут курсировать по действующим маршрутам № 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 22.

- Напомню, что машины просто подарены донской столице – на безвозмездной основе, в связи с ликвидацией некоторых троллейбусных линий в Москве. Соответствующая договоренность была достигнута в 2019 году. Да, машины не новые, но они на ходу, причем гораздо новее тех машин, что мы сегодня имеем. Очень важно, что такое обновление муниципального электротранспорта не потребует значительных финансовых вложений, - пояснил лидер партийного списка.

"Cтарый общественный транспорт на городских маршрутах Ростову не к лицу", - подчеркнул Алексей Логвиненко. Фото: Ростовское региональное отделение партии «Единая Россия»

Как добавил Алексей Логвиненко, уже в сентябре на маршрутах Ростова можно будет увидеть частично обновленный подвижной состав. Кроме того, до конца года планируется восстановить маршрут № 14 «Центральный рынок – Каменка», который был закрыт более двадцати лет назад.

- В целом, увеличение подвижного состава троллейбусного парка позволит развивать действующие и организовать новые маршруты, - резюмировал лидер списка «ЕР».

Приоритетными направлениями по организации новых маршрутов являются маршруты № 10-А «Центральный рынок – «Левенцовский» (пр. Солженицына»), № 2-А «Пригородный вокзал – ЖК «Красный Аксай» и № 17 – «Центральный рынок – площадь 2-й Пятилетки – Военвед». А вот новый троллейбусный маршрут № 7 от Центрального рынка на Сельмаш уже успешно запущен в июле текущего года.

Помимо этого, в донской столице ведется работа по созданию «легкого метро». К строительству планируется приступить в первом полугодии 2023 года.

Под «легким метро» понимается создание сети легкорельсового пассажирского транспорта (иначе говоря, скоростного трамвая). Ожидается, что этот проект будет иметь две основные ветки — с севера на юг и с востока на запад донской столицы.

— Рельсовый транспорт является востребованным в Ростове и имеет безусловные перспективы развития. Также обращу внимание на еще одно, безусловно, перспективное направление - развитие проекта «Городская электричка» и организацию подходов к остановочным комплексам, - сообщил Алексей Логвиненко.

У этого вида транспорта в Ростове есть 18 остановочных платформ. Наиболее востребованными остановочными пунктами, генерирующими пассажиропоток, являются «Ростов-Пригородный», «1337 км», «Рабочий городок», «Сельмаш».

Городская электричка представлена 10 маршрутами по 1-2 рейса. Среднесуточный объем перевозок, до введения ограничений, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, составил порядка 750 человек. В настоящее время пассажиропоток составляет примерно 500 человек в сутки.

Для удобства пассажиров, маршрутной сетью городских электричек предусмотрена увязка основных центральных станций и платформ с основными маршрутами общественного транспорта, идущими как в центральную часть города, так и в основные спальные районы, а также с левобережной частью Ростова-на-Дону.

Кроме того, передвижение по донской столице с помощью электрички можно легко комбинировать с другими общественными видами транспорта, поскольку ее станции находятся в пешей доступности от остановок автобусов, трамваев и троллейбусов.

Реализация указанных предложений будет осуществляться на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».