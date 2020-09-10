«Сыночек, борись, ты сможешь»: Ростовским врачам удалось спасти ребенка весом 1100 граммов

Татьяна родила на 26-й неделе беременности. Фото героя публикации.

Ростовчанка Татьяна Павицкая и ее муж давно хотели стать родителями. Но как бы не старалась пара, женщина 15 лет никак не могла забеременеть. А в октябре супруги узнали радостную новость: тест на беременность оказался положительным. Правда, тогда будущие родители еще не знали: борьба за малыша только началась.

«ВРАЧИ СМОТРЕЛИ НА МЕНЯ С СОЖАЛЕНИЕМ»

Первые три месяца «интересного положения» Татьяна чувствовала себя хорошо. Однако потом в семье произошла трагедия - женщина потеряла отца. Из-за сильного стресса у нее начались проблемы со здоровьем, которые отразились и на беременности. В итоге, роды наступили значительно раньше срока - на 26 неделе или в начале седьмого месяца.

Когда ночью 30 мая Татьяна почувствовала, что начали отходить воды, супруги сразу набрали номер неотложки. Обычно такие сложные случаи принимают в Перинатальном центре Ростовской области. Но тогда - из-за закрытия другого роддома и пандемии коронавируса - в детской реанимации просто не было мест. Татьяну на "скорой" привезли в другое медучреждение.

— Врачи смотрели на меня с сожалением, — вспоминает она. - Все понимали, что спасти ребенка будет очень сложно, если не невозможно.

И тогда медики решили, насколько это возможно, продлить беременность. Надеялись, что к этому моменту в Перинатальном центре освободится место для недоношенного младенца. Но время шло, а вера в это лишь угасала. В конце концов, ждать было просто опасно.

Родители назвали ребенка Богданом. Фото героя публикации.

«Я ВИДЕЛА ПЕЧАЛЬНЫЕ ГЛАЗА ДОКТОРА»

— Ко мне зашла заведующая отделением и сказала, что ждать больше нельзя, - рассказывает женщина. - Я видела печальные глаза доктора. Я понимала, о чем она думает.

В итоге, когда будущая мать уже легла на родильный стол, произошло самое настоящее чудо. Из Перинатального центра вдруг позвонили: «Мы готовы принять». И даже экстренно выслали за 38-летней Татьяной реанимобиль.

Вес малыша составлял всего 1100 граммов. Фото героя публикации.

Когда доктора Центра осмотрели пациентку, выяснилось - шейка матки не может раскрыться. А при таком диагнозе требуется операция кесарево сечение. Но, как оказалось, хирургическое вмешательство могло стоить женщины жизни: на фоне стресса у нее развился диабет, а при нем раны могли просто не зажить.

В итоге еще двое суток врачи готовили женщину к естественным родам: кололи специальные препараты и верили в лучшее.

«ОН ЗАКРИЧАЛ, А Я ЗАПЛАКАЛА...»

Во время такого тягостного для нее ожидания Татьяна просто лежала и считала, сколько детей родилось. В первый день - 23 малыша, во второй - 20 деток.

— А я просто молилась и просила моего мальчика потерпеть еще. Просто повторяла шепотом: «Сыночек, борись, ты сможешь». И он смог, - улыбается мать, нежно глядя на свою кровинушку.

В такое долгожданное для семьи 2 июня малыш появился на свет - весом 1 100 граммов и при росте 35 сантиметров - в окружении детских реаниматологов, что и спасло ему жизнь.

- Сынок родился такой крошечный, - вспоминает мать. - Но, несмотря на это, он закричал! А я в этот момент зарыдала. Знаете, до этого момента все думала, как его назову: Даниил, Тимофей... А тут решение пришло само собой: Богдан! Не иначе как «Богом данный».

4 сентября маму и ребенка выписали из больницы. Фото героя публикации.

Ну а дальше. Дальше была реанимация, ИВЛ, много диагнозов, борьба, сохранение грудного молока и отделение патологии новорожденных. В больничных стенах мама и ребенок провели три долгих месяца... И вот, наконец, уже домой. Туда, где их с нетерпением ждет новоиспеченный папа.

Конечно, как говорят врачи, маленькому Богдану еще предстоит длительная реабилитация.

— Но после пройденного пути нам уже ничего не страшно, — говорят счастливые родители. — Наш Богдан выжил благодаря невероятным усилиям врачей. И, если бы не они, чуда, конечно бы, не произошло. Низкий им всем поклон!

Сыну Татьяны предстоит еще долгая реабилитация. Фото героя публикации.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«С ребенком все хорошо, а мама - счастлива»

Максим УМАНСКИЙ, главный врач ПЦ РО:

— Это достаточно интересный случай. Как только появилась возможность, мы забрали пациентку на реанимобиле. Двое суток готовили женщину к естественным родам. Ребенок родился с достаточно небольшой массой тела, поэтому почти три месяца его выхаживали. Мы очень рады, что с ребенком все хорошо, а мама - счастлива.

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