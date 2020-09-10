«Быстро надела бахилы! И сделала помощь!»: Оскорбленный фельдшер отсудила 30 тысяч рублей за моральный ущерб

То дежурство выдалось очень непростым для фельдшера Ирины Ганоцкой. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Громкий скандал разразился в соцсетях еще в декабре прошлого года, когда сразу в нескольких городских пабликах появилось видео, на котором хозяйка квартиры требует от фельдшера скорой, чтобы та надела бахилы. Однако медик отказывается, ссылаясь на инструкцию. Дошло до оскорблений.

В считанные часы видео посмотрели десятки тысяч (!) пользователей Всемирной паутины. А приехавшая на вызов фельдшер решила ответить на видео-травлю иском в суд.

«ИДЕТ В АТАКУ, СРЫВАЯСЬ НА КРИК»

То дежурство выдалось очень непростым для Ирины Ганоцкой. Несколько раз за день она выезжала к тяжелым пациентам. И перед тем, как отправиться к этой семье, спасла мужчину с обширным инфарктом, находившегося на волосок от смерти. Боролась за его жизнь, пока машина мчалась через весь город по пробкам. Доставила его на «скорой» в больницу, передала бригаде врачей-кардиологов. И тут же отправилась для оказания помощи по тому самому адресу. Вот только знала бы она, что там ее ждет такой прием.

На видео слышно, как хозяйка буквально приказывает ей надеть бахилы: «Стойте! Наденьте бахилы! Наденьте бахилы, женщина!». Она аргументирует это тем, что в доме двое маленьких детей. Не получив желаемого, хозяйка идет в атаку, срываясь на крик: «Быстро надела бахилы! И сделала помощь!».

- Я не отказывалась надеть бахилы с самого начала, как только вошла в квартиру, - рассказала Ирина. - Просто попросила мне помочь это сделать, поскольку в прихожей не было ни стула, ни кушетки, на которую можно было бы присесть. Я объяснила, почему нам запрещено разуваться, и разрешено не надевать бахилы. У меня в телефоне – фотография письма Минздрава России, дающего инструкции на этот счет. И я ее показала. Инструкции эти не просто так составлены. Ведь были случаи, когда на фельдшеров нападали на вызовах, или они травмировались, сняв обувь. Эти инструкции продиктованы жизнью.

Ирина работает фельдшером вот уже 16 лет. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Фельдшер уверяет, что не отказывалась оказывать медпомощь. А покинула квартиру только тогда, когда сам пациент заявил, что он отказывается от нее, раз медик не одела бахилы.

- А после того, как их швырнули мне в лицо. Дальнейшее, я уже расценивала, как угрозу моей безопасности, - продолжает собеседница.

Спустившись после этого конфликта в машину, фельдшер сообщила о случившемся диспетчеру и руководству. И ее отправили на следующий экстренный вызов - к человеку с подозрением на инсульт.

«ПЕРЕЖИВАЛА ТАК, ЧТО СИЛЬНО ПОХУДЕЛА»

В итоге видео конфликта пулей разлетелось по Сети. Конечно, Ирина расстроилась, когда увидела, как этот видеоролик, где на нее орут, «гуляет» по Интернету. Переживала так, что сильно похудела. Объясняла пользователям соцсетей на своей страничке, что она была в зимнем костюме и с чемоданчиком с медицинскими препаратами, который весит семь килограммов. При этом ей не предложили даже стула, чтобы сесть и надеть бахилы. Зато признается: была приятно удивлена, когда большинство пользователей ее поддержали. Звонили и выражали свою поддержку даже люди из других городов России.

- Я прекрасно понимала, что права в той ситуации, - говорит фельдшер. - И решила так просто это не оставлять. Поэтому подала иск в суд о защите чести и достоинства. И о распространении без моего согласия видеозаписи с моим участием. По закону, на распространение персональных данных и видеозаписи с участием медицинского работника требуется его согласие. Коллеги меня поддержали.

В СУД ДАЖЕ НЕ ПРИШЛА

Однако кричавшая на фельдшера женщина, требовавшая надеть бахилы, в суд так и не явилась - прислала своего адвоката. Ее муж присутствовал на суде всего лишь один раз в качестве свидетеля.

В итоге суд, рассмотрев все обстоятельства этой истории, постановил: иск фельдшера удовлетворить. И по теперь ответчики должны выплатить ей 30 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда. Правда, у них еще есть время обжаловать это решение.

Ее муж Сергей Ганоцкий - хирург. Сегодня они вместе работают на подстанции скорой помощи № 3 в Ростове-на-Дону. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

КСТАТИ

«Работа на скорой - призвание»

Ирина работает фельдшером вот уже 16 лет. И считает работу своим призванием. Начинала санитаркой в больнице Батайска. В медколледже, когда выбирала специализацию, в какой-то момент колебалась - учиться на фармацевта или на фельдшера? Директор колледжа подсказала: «Поступай на фельдшера! Это - твое! Ты – бойкая. У тебя обязательно получится!» По сей день Ирина благодарна ей за этот мудрый совет.

Еще во время учебы работала в батайской «скорой». Там же встретила свою судьбу - ее муж Сергей Ганоцкий - хирург. Сегодня они вместе работают на подстанции скорой помощи № 3 в Ростове-на-Дону. Кстати, за 16 лет работы на «скорой» в адрес фельдшера не поступало от пациентов ни одной жалобы – ни устной, ни письменной! Так что, обратиться в суд после распространения этой скандальной видеозаписи, для Ирины было делом чести.

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- До этого вызова я успела съездить на три инфаркта, судороги, инсульт, а работаю при этом одна! - рассказала сразу после обрушившейся на нее славы Ирина. - Так что, прежде чем осуждать, надо знать суть конфликта. Скажите, как я могу надеть бахилы, когда в одной руке ящик весом в семь килограммов, в другой - папка, а я одета в зимний медицинский костюм? И все это стоя, даже не присев. Я в школу акробатики не ходила! (подробности)

ОФИЦИАЛЬНО

"Документами не предусмотрено"

Василий ФАЛИН, внештатный специалист по скорой медицинской помощи минздрава РО:

- Ситуация заключается в том, что служба скорой медицинской помощи является экстренной. То есть мы должны вызываться и оказывать помощь людям при состояниях, угрожающих их жизни и здоровью. Поэтому одевать бахилы в рамках оказания именно скорой медицинской помощи не предусмотрено никаким нормативно-правовым документом. Такая ситуация с бахилами возникала не раз и в любом городе России. В письме Минздрава РФ от 19 октября 2016 года говорится следующее: «...в настоящее время в обязанности работников скорой медицинской помощи надевать бахилы в квартире пациентов не предусмотрено действующей нормативно-правовой базой...». Это решение уже десять раз взвешено юридической службой ведомства и за каждое слово Минздрав РФ поручился.