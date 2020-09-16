В Ростове презентовали книгу, посвященную сражениям на донской земле в период Великой Отечественной войны

Яна Пилявская и Владимир Афанасенко. Фото: Дадаян Давид

Сегодня в донской столице презентовали новую книгу, посвященную событиям Великой Отечественной войны, которые проходили на территории нашего региона. В произведении, под названием "Ростова-на-Дону Город Воинской Славы", описано все, что пришлось пережить советским гражданам в период самой страшной катастрофы прошлого века. Это и великий подвиги, и трагичные потери, и даже малоизвестные факты о героях.

На мероприятии присутствовали автор книги, историк и краевед Владимир Афанасенко, начальник управления культуры Ростова Яна Пилявская и заместитель главы городской администрации Елена Кожухова.

- Мы долго ждали выпуска этой книги. Сегодня наконец, в преддверии Дня города Ростова-на-Дону, мы с радостью представляем ее, - открыла презентацию Яна Пилявская.

- Это книга содержит 731 документ с подписями и комментариями. Она посвящена тем, кто отдал жизнь при обороне и защите донской столицы. Преемственность исторической памяти должна быть неразрывна. Слишком много желающих переписать историю, присвоить себе победу над нацизмом, - рассказывает создатель книги Владимир Афанасенко.

- Мы можем называть себя наследниками победы только тогда, когда не предаем чести, доблести и доброго имени тех, кто не может себя защитить. Хочу поблагодарить руководителей Ростова-на-Дону за вклад в сохранение памяти. За последние 10 лет в городе появилось 27 памятников, посвященные великим тем, кому мы обязаны миром и свободой, - добавил Владимир Иванович.

Автор книги подписал свое произведение и вручил участникам презентации. Фото: Дадаян Давид

На тему высказалась и начальник управления культуры Ростова Яна Пилявская. Она подчеркнула, что это произведение и есть настоящий памятник, который станет фундаментом для многих поколений в познании событий прошлого.

Книга проиллюстрирована красочными фотографиями, сделанными во время войны. Это создает удивительную атмосферу, которая погружает читателя в прошлое. Снимки дополняют текст, затрагивающий малоизвестные факты о защите Ростова и о его героях. В скором времени произведение можно будет купить во всех книжных магазинах нашего города.