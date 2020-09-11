СЗАО «СКВО» продолжает придерживаться собственной стратегии развития предприятия.

СЗАО "СКВО" продолжает курс на модернизацию. Два новых трактора были приобретены по схеме TRADE – IN. Фото: СЗАО СКВО

Несмотря на сложный год (пандемия, борьба за урожай на полях, волатильность курса валюты), одно из ведущих предприятий агропромышленного комплекса Ростовской области - СЗАО «СКВО», которое находится в Зерноградском районе - продолжает наращивать обороты и гибко адаптировать производство под меняющийся рынок.

Компания продолжила инвестировать в закупку новой техники. В текущем году такие траты на 35% превысили показали 2019 года и составили уже около 74 млн. рублей.

Инвестиции были направлены на закупку нового самоходного смесителя — кормораздатчика. Он предназначен как для кормления телят, так и для родильного отделения. В этой машине соединены сразу несколько функций — погрузка, взвешивание, смешивание и раздача корма. Электронная начинка аппарата позволяет буквально до грамма отмерять нужную дозировку многокомпонентных кормов.

Кроме этого, в хозяйство приобрели два плуга немецкой фирмы. Их преимущество заключается в простоте управления, а также в идеальной глубокой обработке почвы. Они прочные и долговечные, что тоже имеет большое значение для полевых работ.

Другое направление деятельности связано с усилением позиций животноводческого комплекса. В частности, в компании на постоянной основе занимаются улучшением генетики поголовья свиней, ежегодно закупаются племенные хряки.

Обновление генофонда позволяет повысить средний уровень приплода и получать мясо отменного качества.

Кроме того, в СЗАО «СКВО» планируют в ближайшие пять лет вывести производство по молочному направлению на мощность в 2000 голов дойного стада за счет собственного воспроизводства. Сейчас поголовье быстро растет и не хватает места для телят. В хозяйстве переоборудуют и реконструируют ангары, в которых раньше хранили сено, под телятник. Эти строительные работы уже подходят к концу.

«Комсомольская правда — Ростов» спросила у руководителя предприятия Анны Касьяненко о том, какую стратегию СЗАО «СКВО» выбрало на будущий период.

Анна Касьяненко, генеральный директор СЗАО СКВО. Фото: СЗАО СКВО

- Последний год был действительно сложным для нас экономически. Более того, можно сказать, что мы провели его в условиях изматывающего информационного и судебного прессинга, обрушившегося на наше предприятие. На этом фоне недавно мы услышали провокационную информацию о том, что я уже якобы продала компанию. Могу вам прямо сказать, что это абсолютная ложь. Ни о какой продаже СЗАО «СКВО» и речи быть не может. Наоборот, как руководитель предприятия я наметила комплексную стратегию развития нашего хозяйства на ближайшие годы. Помимо нашего традиционного акцента на растениеводство и производство зерна высокого качества, она включает в себя активное развитие животноводческого комплекса — я вижу в этом направлении большой потенциал для реализации, а также сильное конкурентное преимущество, которое выделяет нас среди других региональных сельхозпроизводителей. При этом мы не забываем укреплять собственные ресурсы — планомерно увеличиваем поголовье крупного рогатого скота за счет собственного воспроизводства, приобретаем на свинокомплекс племенных хряков для улучшения среднего уровня приплода и повышения качества мяса, стабильно продолжаем закупать новую импортную сельхозтехнику — все это ключевые вещи, на которые мы делаем ставку для устойчивого динамичного роста нашего предприятия и расширения его производственных возможностей в условиях изменяющегося рынка, - отметила гендиректор СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко.