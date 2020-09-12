«Банда амазонок» - вторая серия: Инесса Тарвердиева и ее семья - снова на скамье подсудимых

Над Инессой Тарвердиевой и членами ее семьи начинается еще один суд. Фото: СТЕПАНОВ Александр.

«Банда амазонок» снова предстанет перед судом. Около десяти лет она держала в ужасе юг России и прославилась на всю страну, благодаря своей леденящей кровь жестокости. Как оказалось, в одно уголовное дело все злодейства семьи не поместились. Сейчас членов банды подозревают еще в 30 (!) убийствах. Так что «вторая серия» совсем скоро.

К слову, первое заседание суда уже состоялось на этой неделе. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе суда, оно было предварительным и касалось организационных моментов. На нем же «амазонки» пожелали, чтобы их судьбу решала коллегия присяжных. Кто будут эти люди, выяснится совсем скоро - 24 сентября. Тогда и начнется формирование скамьи присяжных. Заседание пока будет закрытым.

Семья Чудаковх погибла.

«БЫЛА ИСТОШНО ВИЗЖАЩАЯ ЖЕНЩИНА»

О банде, в которой активную роль играли женщины, заговорили еще летом 2009-го, когда под Ростовом-на-Дону на федеральной трассе «М-4 Дон» возле поселка «Рассвет» нашли расстрелянную прямо в машине семью нижегородского спецназовца Дмитрия Чудакова. Жестокость, с которой действовали преступники поразила даже видавших виды оперативников. Застрелив Дмитрия и его супругу Ирину, злодеи добивали ножом их раненых детей - 11-летнюю дочь и семилетнего сына.

Когда стали сверять улики, выяснилось - это не единственное подобное нападение. Похожим образом - из карабина «Сайга» - неподалеку от того самого места была расстреляна машина с ростовчанином и его знакомой. Водитель тогда погиб на месте, его получившая пулю в голову подруга выжила чудом, но теперь навсегда останется инвалидом. Девушка запомнила только одно: среди нападавших была истошно визжавшая женщина. Как выяснится позже, она во всех разыгранных кровавых драмах была первой солисткой.

К тому времени за «амазонками» тянулся длиннющий кровавый след преступлений. Оказалось, что безнаказанно разбойничала и убивала банда на протяжении более десятка лет. А свое воинственное прозвище получила не только потому, что в нее входили женщины. Просто в лесополосе - рядом с местом убийства Чудаковых - оперативники обнаружили завернутый в тряпку нож с надписью: «Моей любимой Амазонке». Оказалось, что его изготовил зек для своей любимой девушки. Однако к убийству парочка отношения не имела. Версию отработали, но название осталось.

Инесса Тарвердиева вернулась на место преступления, подробно рассказав следователям подробности убийств. Фото: оперативная съемка

СУДЬЯ ЗАЧИТЫВАЛ ПРИГОВОР ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Только спустя четыре года подозреваемых в этих страшных преступлениях удалось задержать. Случилось это в сентябре 2013-го - после очередного разбойного нападения. Тогда произошла перестрелка с нарядом вневедомственной охраны. В ней был ранен один полицейский, другой - убит. Но приехавшие на место оперативники обнаружили еще один мужской труп. Выяснилось: погибший - стоматолог со Ставрополья Роман Подкопаев (гражданский муж 42-летней Инессы, - прим. автр.). Женщину задержали в тот же день. Во время следственного эксперимента - кадры оперативной съемки почти сразу же появились в Интернете - она с холодной улыбкой рассказывала о том, как сама безжалостно расстреливала людей.

Ее старшая дочь от первого брака 25-летняя Виктория тоже была в теме. Младшую дочь разбойничья чета, тоже начала потихоньку брать с собой. Но, как установило следствие, непосредственно в нападениях девочка все же не участвовала.

Зато выяснилось, что родная сестра Романа - Анастасия и ее супруг, бывший гаишник из Аксая, тоже помогали супругам по-своему. Они прятали у себя дома часть награбленного, а еще снабдили «амазонок» рацией, с помощью которой прослушивали все переговоры разыскивающих банду силовиков. Это позволило «амазонкам» долгое время ходить безнаказанными.

В декабре 2019 года Ростовский областной суд приговорил Инессу к 21 году лишения свободы. Она выслушала его с ледяным спокойствием. Дочь женщины получила 16 лет колонии, а супруги Синельник на двоих - 39 лет. Судья зачитывал приговор четыре часа.

Супруг Инессы Роман убит при задержании.

ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА ВЫБРАЛСЯ ЧУДОМ

И вот в Ростовский областной суд поступило второе уголовное дело на «амазонок». На этот раз оно состоит из 16 томов, куда вошли 68 краж и три десятка убийств. Во «второй серии» леденящих душу моментов - не меньше. Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, в суде рассмотрят дело о трагедии в Новочеркасске в сентябре 2012 года. Тогда разбив окно в стоматологической поликлинике города, злоумышленники специально выманили туда наряд вневедомственной охраны, чтобы завладеть оружием стражей правопорядка. Младший сержант 26-летний Владимир Мандрик и водитель-полицейский 22-летний Василий Камфорин были беспощадно расстреляны нападавшими из охотничьего оружия. Добычей преступников стали автомат Калашникова и два пистолетами Макарова.

Позже, из пистолета, похищенного у полицейских, был расстрелян таксист, который погнался за ограбившими его дом людьми. Об нападении он узнал от жены, которая столкнулась с непрошеными гостями на пороге, вернувшись домой раньше времени. Она успела сообщить обо всем мужу. Знать бы, чем все это закончится...

А спустя время в том же Новочеркасске произошла еще одна трагедия. Бандиты расстреляли сотрудников ЧОПа, приехавших во время совершения бандой налета на продуктовый магазин. По машине подъехавших к магазину «чоповцев» открыли прицельный огонь из лесополосы. Целью злоумышленников было оружие. В итоге один из охранников был смертельно ранен и позже умер в больнице. Второй сотрудник задним ходом смог выехать на автомобиле из-под шквального огня, который обрушили на него бандиты. Следователи и эксперты смогли по описанию свидетелей составить довольно точные видеороботы «амазонок» - двух женщин и мужчины. Тогда же «всплыл» и один из похищенных автоматов.

Расстрелянные бандитами сотрудники вневедомственной охраны в Новочеркасске.

ОТБИЛСЯ ГОЛЫМИ РУКАМИ

Как рассказал наш источник, суд рассмотрит еще одно громкое ЧП, в котором подозревают банду. Оно случилось в Мухиной балке - между Ростовом и Аксаем. Тогда в далеком теперь уже 2013 году в перестрелке был убит один из сотрудников полиции - Иван Шаховой. Его напарник - Юрий Лагода, несмотря на полученное ранение, сумел открыть ответный огонь и вызвать подкрепление. В совершении этого преступления подозреваются супруг Инессы и ее старшая дочь.

Но только Ростовом и окрестностями дело не ограничится. В томах уголовного дела прописаны эпизоды, совершенные и в Ставрополье. Там злоумышленники напали на дом, в котором находились хозяин и его сын-подросток. Мальчик успел убежать к соседям и позвать на помощь.

- Мужчина же сумел отбиться, буквально, голыми руками! - говорит собеседник издания. - Предположительно, стрелявшая в него «амазонка» промахнулась, чем и навлекла на себя гнев Подкопаева. Позже тот якобы выговаривал супруге и падчерице: мол, на них, как на стрелков надеяться нельзя.

Теперь в этих и других делах будет разбираться суд. Предыдущий процесс длился два года.

Им дали 76 лет на четверых. Фото: ПОТЕРЯ Ирина.

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