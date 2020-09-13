В ночной аварии с пьяным водителем погибли два человека в Ростове-на-Дону

Подросток и мужчина, находившиеся в легковушке, погибли. Фото: УГИБДД России по РО.

В ночь на воскресенье, 13 сентября, В Ростове-на-Дону произошло ужасная трагедия, которая унесла жизни двух человек. Известно, на улице Вятской, что в микрорайоне Чкаловском донской столицы, случилось дорожно-транспортное происшествие, когда на часах было приблизительно половина второго ночи.

- По предварительным данным, 27-летний водитель за рулем Chevrolet Lacetti, в состоянии алкогольного опьянения на полном ходу врезался в стоящий большегруз, - рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области. - В результате дорожного происшествия погибли пассажиры: 15-летняя девочка и неустановленный мужчина.

Машина не полежит востановлению. Фото: УГИБДД России по РО.

Приехавшим на место медикам скорой помощи оставалось констатировать лишь смерть пострадавших: травмы, которые получили, находившиеся в легковушке люди, оказались несовместимыми с жизнью. А вот сидевшего за рулем мужчину отвезли в ближайшую больницу.

Судя по фотографиям, которые предоставили сотрудники ведомства, иномарка не подлежит восстановлению.

В настоящее время, по факту аварии проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства случившегося, а также степень вины водителя. Если экспертиза подтвердит то, что он действительно был пьян, то только за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, а также штраф - до 300 тысяч рублей.

Большегруз стоял на обочине. Фото: УГИБДД России по РО.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади. В аварии погиб водитель Сергей Захаров. В его фургон въехал через двойную сплошную джип артиста. Ефремова задержали на месте происшествия. Экспертиза показала наличие в крови не только алкоголя, но и наркотиков. Прокурор и сторона обвинения требовали для актера 11 лет колонии общего режима. Артист получил восемь лет.

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