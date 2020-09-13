Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек на трассе в Ростовской области

Три человека, ехавшие в этом автомобиле, сейчас находятся в больнице. Фото: УГИБДД России по РО.

Накануне, 12 сентября, в Ростовской области произошла авария, в результате которой на больничной койке оказались пять человек. Как рассказали в Управлении ГИБДД России по региону, дорожное происшествие случилось в 19:15 на трассе Азов - Ростов.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Nexia нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части при встречном разъезде и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Verso, которая ехала во встречном направлении, - добавили в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пассажира «Тойоты» - 44-летняя женщина, 27-летний мужчина и 12-летний ребенок, а также, 45-летний водитель и пассажир - 48-летний мужчина, ехавшие в автомобиле-нарушителе. Все они были доставлены в ближайшую больницу.

Теперь все обстоятельства этой аварии предстоит установить госавтоинспектоам, которые работали на месте аварии.

Напомним, в ночь на 13 сентября в аварии с пьяным водителем погибли два человека в Ростове-на-Дону.