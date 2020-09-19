Срочная новость: прямо сейчас в Волгодонске горит мусорный полигон

Город застелил едкий запах дымы. Фото: соц. сети страница автора Mavic Air

В Волгодонске прямо сейчас спасатели пытаются справиться с масштабным пожаром, который бушует на территории полигона твердых бытовых отходов. Густой столб черного дыма поднимается в небо. Его видно за многие километры. Сообщение о возгорании поступило сегодня. Спустя несколько минут на месте уже были несколько пожарных машин.

Как сообщили на сайте администрации Волгодонска, площадь возгорания – 5000 квадратных метров. Открытое горение зафиксировали на территории в 650 квадратных метров. На борьбу с пламенем прибыли три автоцистерны с водой и два водовоза. Привлечены силы 17-ой пожарной части города.

Фото: администрация Волгодонска

Кроме того, сотрудники полигона также пытаются справится со стихией. С помощью бульдозеров и экскаваторов они засыпают огонь землей. Начальник полигона сообщил, что полностью справится с возгоранием получиться в течение нескольких дней.

– Сначала вспыхнули ветки и листья, но из-за сильного ветра огонь перекинулся на пищевые отходы, – рассказал Николай Котолевский. – Гореть больше не будет, сейчас все будем пересыпать, и в течение недели ликвидируем.

В спасательном ведомстве добавили, что угрозы для жителей города нет.