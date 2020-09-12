Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 сентября 2020 года: еще 158 человек подхватили вирус

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 158 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 12 сентября прирост за сутки - 158 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 18 549 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 158 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 64 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 393 дончан. Выздороветь удалось 15 394 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 441,4. Коэффициент распространения инфекции – 1,04.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 26 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (84), Кашарском (9) районе, Волгодонске (7), Семикаракорском (6) районе, Шахтах (6), Зимовниковском (5), Белокалитвинском (4) районах, Гуково (4), Октябрьском (3) районе, Батайске (3), Каменске-Шахтинском (3), Новочеркасске (3), Дубовском (2), Миллеровском (2), Ремонтненском (2), Сальском (2), Цимлянском (2), Шолоховском (2) районах, Новошахтинске (2), Багаевском (1), Кагальницком (1), Каменском (1), Мясниковском (1), Чертковском (1) районах, Азове (1) и Таганроге (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,9% - от 46 до 65 лет, 24,7% - от 66 до 79 лет, 3,2 - старше 80 лет, 2,52% - дети. В стационарах содержатся 1 167 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 54,8%.

Новыми жертвами коронавируса стали 82-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 81-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, онкозаболеванием; 69-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и анемией; 91-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 7 810 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета более 75 тысяч человек. За весь период за помощью к медикам обратились 82,8 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 6 192 теста на коронавирус. За весь период было проведено 573,8 тысячи исследований.

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