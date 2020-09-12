Жертвами коронавируса стали еще четыре человека в Ростовской области

Медики прикладывают все усилия, чтобы спасти пациентов с COVID-19, но порой коварная болезнь не оставляет шансов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор опубликовал свежую статистику по ситуации с коронавирусом в Ростовской области. За сутки число заболевших увеличилось на 159 человек. Всего же к 12 сентября в регионе зафиксировано 18708 случаев заражения COVID-19. Коэффициент распространения опасной инфекции составляет 1,05.

Новые случаи выявления инфекции зарегистрированы в 33 городах и районах Дона. Больше всего ковидных больных в Ростове-на-Дону (49), Батайске (17), Каменске-Шахтинском, а также Таганроге (по 12).

Первое место среди заболевших занимает возрастная группа от 18 до 45 лет (38,4%), далее расположилась группа от 46 до 65 лет (35,2%), третья позиция – люди от 66 до 79 лет (15,7%). Дончане старше 80 лет составляют 6,3% от числа заболевших, а дети — 4,4%.

Кроме того, еще четыре человека стали жертвами нового коронавируса за сутки.

Скончались 71-летняя женщина с гипертонической болезнью с осложнениями и нарушением обмена веществ, а также 65-летняя дончанка, у которой, кроме вышеперечисленных проблем со здоровьем, также была сопутствующая анемия.

В списке жертв ковида и двое мужчин. Один из умерших, 68-летний житель региона, имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы с осложнениями, а также болезни желудочно-кишечного тракта. Другой скончавшийся, 72-летнего возраста, страдал от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы с осложнениями, а также хроническими эндокринными заболеваниями.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 397 человек.