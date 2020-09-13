Спикер донского парламента Александр Ищенко проголосовал на выборах губернатора Ростовской области

Как отметил Александр Ищенко, нет сомнений в том, что жители региона сделают осознанный правильный выбор, который идет из их ощущения любви к донской земле. Фото: Дадаян Давид

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко проголосовал 13 сентября на выборах губернатора региона. Сделал это спикер донского парламента на своем избирательном участке в поселке Рассвет Аксайского района.

По словам Александра Ищенко, сегодня у него праздничное настроение по двум причинам.

- Во-первых, сегодня день рождения Ростовской области и с этим замечательным событием я поздравляю всех жителей нашего региона. Во-вторых, сегодня своего рода рубеж. Наша Ростовская область подводит итоги развития за 5 лет и определяет то, каким будет будущее развитие социальной сферы, транспортной инфраструктуры. Образно говоря, всей нашей жизни на ближайшую пятилетку. Потому что мы выбираем главное должностное лицо в Ростовской области – губернатора. И от того, какой выбор сделают люди, зависит вектор развития всего нашего региона, - выразил уверенность председатель Заксобрания.

Как отметил Александр Ищенко, нет сомнений в том, что жители региона сделают осознанный правильный выбор, который идет из их ощущения любви к донской земле.

- Мы обязательно в ближайшие пять лет получим новое развитие нашей Ростовской области, - резюмировал спикер регионального парламента.

Напомним, голосование в Ростовской области проходит на протяжении трех дней. Граждане могут проголосовать на выборах губернатора, а также на дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания региона по Каменск-Шахтинскому одномандатному избирательному округу № 5 и Целинскому одномандатному избирательному округу № 17. Кроме того, проходят выборы в гордумы в восьми донских городах. Избирателей Ростовской области готовы принять 2610 участков до 20:00.

Добавим, что за прозрачностью выборов в регионе будет следить 2 641 общественный наблюдатель. Все они прошли специальное обучение в онлайн формате.