«Уже королева подиума»: 16-летняя Ева Тирацуян отправится на «Мисс Россия» из Ростова-на-Дону

Ева (вторая слева) отправится представлять нашу страну на всероссийском конкурсе красоты. Фото: предоставлено "Имидж-Элит".

В Ростове-на-Дону двадцать красавиц боролись за звание самой-самой - той, что отправится на всероссийский конкурс красоты «Мисс Россия». По традиции, он проходит в Москве весной, а корону новой победительнице передаст нынешняя фаворитка конкурса — блондинка-архитектор из города Азова Ростовской области Алина Санько.

У девушки идеальная фигура. Фото: предоставлено "Имидж-Элит".

НА СЦЕНЕ УСТРОИЛИ КОСМОС

Так, для того, чтобы хоть на шаг приблизиться к победе, ростовским девушкам предстояло не только выйти на сцену в вечерних платьях и купальниках, но и рассказать о себе, своих увлечениях и творчестве в конкурсе видеовизиток.

Помимо этого зрители стали свидетелями по-настоящему космического шоу, когда красотки предстали перед членами жюри в образах инопланетных див. Не обошлось и без творческих номеров, в том числе и на военную тематику. В итоге лучшие получили титулы «Ростовская красавица», «Мисс Ростов», «Донская красавица» и «Красавица Юга России», а в придачу к ним ленты, короны и памятные подарки.

Девушка мечтает стать врачом. Фото: предоставлено "Имидж-Элит".

И ФОТОГРАФ, И ВИЗАЖИСТ, И ЛИЦЕИСТКА

Почетный титул первой красавицы донской столицы «Мисс Ростов» получила 16-летняя Ева Тирацуян. Известно, что девушка учится в лицее и мечтает стать врачом.

- Не определилась еще каким, но склоняюсь к специализации врач дерматолог-косметолог, - рассказала она «Комсомолке». - Я уверена, что это не будет мешать мне стать успешной моделью. Так же я успела постичь азы таких профессий, как фотограф и визажист.

К слову, уже пять лет Ева занимается моделингом. Она уже стала обладательницей таких титулов как «Краса Северного Кавказа», «Красавица Европы», «Юная Мисс Останкино» и « Лучшая ТОП-модель ЮФО». И вот, наконец, этот долгожданный для нее титул.

- Титул «Мисс Ростов» дает мне право представлять мой любимый город - Ростов-на-Дону, в котором я родилась и выросла, на конкурсе «Мисс Россия», - поделилась она радостью. - Это очень ответственно и волнительно! Я обещаю, что буду готовиться и стремится к победе.

Ева освоила профессию фотографа и визажиста, а теперь хотела бы попробовать себя в роли стилиста. Фото: предоставлено "Имидж-Элит".

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

«Еву ждет блестящее будущее!»

- Для своего возраста Ева достаточно подготовленная к конкурсному движению девушка, - рассказал директор модельного агентства «Имидж-Элит» Михаил Степура. - Она великолепно владеет техникой дефиле, умеет позировать. Она интересная девушка. А еще - очень скромная и застенчивая по жизни, но это не мешает ей на подиуме быть королевой.

Кстати, в детском возрасте Ева завоевала достаточное количество титулов. Ею уже заинтересовалось европейское агентство. Кроме того, в этом году она стала еще и «Лучшей моделью Юга России».

Евой уже заинтересовалось европейское модельное агентство. Фото: предоставлено "Имидж-Элит".

БЛИЗ-ОПРОС

«Получать удовольствие от того, что есть в жизни»

- Кто для тебя эталон успешной женщины?

- Умная, но в то же время следит за собой, а также знает, как, где и с кем надо себя показать.

- Чтобы хотелось в жизни реализовать?

- Хотела бы попробовать себя в роли стилиста.

- Где любишь отдыхать?

- Где-то в горах с семьей, люблю ужинать в красивом месте с друзьями или с родными, а еще люблю гулять и весело проводить время.

- Чего хочешь добиться в жизни?

- Успеха в медицине, поскольку иду учиться на врача, а также успеха в модельной карьере. Здесь я бы хотела познакомиться с новыми интересными людьми и уехать заграницу работать.

- Каков твой жизненный принцип?

- Получать удовольствие от того, что есть в жизни, но никогда не останавливаться на достигнутом.

В ее копилке - множество побд. Фото: предоставлено "Имидж-Элит".

ТТХ

Ева Тирацуян

Рост - 176 см,

Объем груди - 86 см,

Обьем талии - 60 см,

Объем бедер - 85 см.