Выясняем, кому в Ростове-на-Дону не повезет 16 сентября, потому что не будет электричества. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Масштабные отключения света в Ростове-на-Дону: кому не повезет в середине недели. В среду, 16 сентября, жильцы сотен домов, расположенных в донской столице, несколько часов проведут без электричества. Как рассказали энергетики, все отключения плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где в Ростове-на-Дону не будет электричества 16 сентября

С 09:00 до 16:00:

- ул. Седова 18-60, 101-151; ул. Журавлева 2-14, 5-9; пер. Крепостной 1-13, 10-20; ул. Н. Бульварная 20-26, 41-83.

- ул. Украинская 41-73, 20-54; пер. Сальский 101-123, 82-96.

С 09:00 до 17:00:

- ул. 1-я Кизитериновская 1-27, 2-18; ул. 2-я Кизитнриновская 1-29, 2-24; ул. 3-я Кизитериновская 1-41, 2-30; ул. Новомосковская 7-31, 26-46; ул. Полторацкого 77-85, 58-70.

- ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 35-91, 36-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер.Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10 .

- 1-я улица; 2-я улица; 3-я улица; 4-я улица; 5-я улица; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43-я линия 16-48, 17-29; ул. 41-я линия 26-52, 23-47; ул. 39-я линия 35-77, 80-92; ул. 2-я Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; ул. 1-я левая 1-15, 2-22; ул. 2-я левая 1-11, 2-12; пер. Кириловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. 47-я линия 2-14, 1-37; ул. 49-я линия 1-35, 2-24; ул. Сарьяна 2-36, 1-29; ул. 27-я линия 11-23, 16-20; ул. 29-я линия 20-70, 23-77; ул. 31-я линия 35-75, 32-76.

- ул. Балашовская 9-11, 12-14; ул. Вагулевского 4-14, 11-29; пер. Защитный 4-10, 1-11; пер. Моторный 1-23, 2-18; ул. Привокзальная 15/9; ул. Трудящихся 1-47, 2-44.

- ул. 7-го февраля 10-20, 11-23; пер. Грибоедовский 7-31; ул. Очаковская 65-91, 60-88, 39/57, 39; ул. Красных Зорь 150-162, 157-171; ул. Станиславского 280-300, ДНТ «Восход».

- просп. Королева 1И, 1Ж.

- ул. Седова 18-60, 101-151; ул. Журавлева 2-14, 5-9; пер. Крепостной 1-13, 10-20; ул. Н. Бульварная 20-26, 41-83.

- пер. Энергетиков 6, 8; пл. Театральная 11; ул. Варфоломеева 378.

С 09:00 до 18:00:

- ул. Суворова 19/22, 20А; ул. Б. Садовая 73.

- ул. Черепахина 1-5; ул. Варфоломеева 1-13, 2-32; ул. Катаева 24-44, 39-65; ул. Локомотивная 23-41.

- ул. 8-го Марта 2-16, 1-7; ул. Курганная 74-86, 87-115.