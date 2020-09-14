Утренняя прохлада и дневная жара: какая погода ожидает ростовчан 14 сентября

В Ростов постепенно приходит осень Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В донскую столицу постепенно стала приходить осень. Особенно это чувствуется по утрам и в ночное время суток. Кроме того, на асфальте можно наблюдать и опавшие листья, но днем в схватку с осенью начинает вступать не желающее уходить лето - палящее солнце заставляет ростовчан изрядно попотеть.

В утренние часы будет уже довольно прохладно +11...+17, днем столбик термометра достигнет отметки +21...+29. Но немного похолодает к вечеру - +21...+26. Сегодня, 14 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления: северное, северо-западное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-11 метров в секунду.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 756-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 19 до 57 процентов. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Порывы ветра будут едва ощутимыми.

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