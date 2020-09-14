«Команда Карпина еще пошумит»: эксперты сделали прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив»

По словам Павлюченко, у «Локомотива» начались трудные времена. Фото: ФК «Ростов».
Озвучены прогнозы на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив». Мнения экспертов по поводу победителя встречи разделились.
Своими мыслями поделился эксперт портала «Vseprosport» Роман Павлюченко. Экс-форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» напомнил, что в прошлом году «желто-синие» сотворили сенсацию. Сейчас же поклонники давно не видели ярких побед «Ростова». Павлюченко считает, что ростовчане вернут былую форму.
— Мне кажется, что у Валерия Карпина очень крутая команда и она способна ещё пошуметь на внутренней арене. Скорее всего, сегодня они доставят массу неприятностей своим визави, — пояснил Павлюченко.
По словам Павлюченко, у «Локомотива» начались трудные времена. Для команды стала значимой потеря звезды Алексея Миранчука. Остается только гадать, удастся ли кому-то его заменить. Без креатива футболиста прорвать оборону ростовчан будет непросто.
Он проанализировал последние встречи клубов. Последние игры с «Локомотивом» не были для «Ростова» удачными.
— Принимающая сторона уже семь противостояний этих команд кряду не может одержать победу. Прервется ли «черная» полоса? — пишет Павлюченко.
По его мнению, победа сегодня будет за «желто-синими».
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