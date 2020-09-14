ФК "Ростов" - ФК "Локомотив" 14 сентября: прямая трансляция матча. Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 14 сентября состоится матч "Ростов" - "Локомотив". Игра пройдет на главном стадионе донской столицы "Ростов Арене". Начало в 20:30.

В прошлом сезоне "Ростов" занял пятую строчку в турнирной таблице чемпионата, а "Локомотив" забрал серебро РПЛ. Начало нового сезоне для обеих команд выдалось непростым, страдает результативность.

В первом туре нового чемпионата «желто-синие» на выезде обыграли "Тамбов" с минимальным счетом, после чего «Ростов» в родных стенах уступил действующему чемпиону - «Зениту» со счетом 0:2. Затем донская команда проиграла «Динамо», а после обыграла «Уфу». В Краснодаре насыщенная игра закончилась со счетом 1-1.

Главный тренер южан не раз говорил, что его футболистам не хватает времени на подготовку к матчам. Постепенно "Ростов" разыгрывается, набирают форму Роман Еременко, который во многом создает голевые моменты для команды. Сейчас, после двух недель перерыва на игру в сборных, игроки должны выглядеть еще лучше.

Что касается "Локомотива", то железнодорожники начали сезон также с пробуксовкой. В самом начале подопечные Марко Николича уступили «Зениту» со счетом 1:2. Далее «Локомотив» обыграл «Рубин», а во втором туре одолели «Краснодар». Затем ничья с "Уралом", а после - проигрыш "Спартаку". Лучше бомбардиры команды выбыли из игры: травму получил Баринов, а Алексей Миранчук перешел в испанский чемпионат.

В последней встречи "Ростов" уступил "Локомотиву" со счетом 1:3.

17:30. Эксперты сделали прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив». «Желто-синие» доставят массу неприятностей «железнодорожникам».

Своими мыслями поделился эксперт портала «Vseprosport» Роман Павлюченко. Экс-форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» напомнил, что в прошлом году «желто-синие» сотворили сенсацию. Сейчас же поклонники давно не видели ярких побед «Ростова». Павлюченко считает, что ростовчане вернут былую форму.