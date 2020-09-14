«Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» в домашнем матче

Ни одной из команд открыть счет так и не удалось. Фото: ФК «Ростов».

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив» завершился ничьей. Игра состоялась 14 сентября на стадионе «Ростов Арена».

В начале матча острых моментов на поле не было. Тем не менее, чувствовалось преимущество «Ростова». «Желто-синие» проводили быстрые атаки, но забить им так и не удалось. Лишь в конце тайма хозяевам поля удалось создать опасный момент. Хорен Байрамян сделал передачу на Алексея Козлова. Защитник едва не отправил мяч в ворота, но удар накрыл Алексей Чорлука.

После перерыва «Ростов» так смотрелся интереснее. В начале второго тайма Шомуродов заработал угловой слева от Гилерме. С семи метров выстреливает норманн. Мяч оказывается у Ионова, который направляет его прямо в перекладину. Еще один опасный создал у ворот «Локомотива» Глебов, пробив из-за пределов штрафной. Однако забить не получилось — Гилерме удалось спасти ворота «Лкомотива».

Несмотря на дополнительное время, ни одной из команд открыть счет так и не удалось. Встреча завершилась вничью с нулевым счетом.

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