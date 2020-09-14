«Создали много шансов у ворот соперника»: Карпин высказался о матче «Ростов» — «Локомотив»

Карпин не стал скрывать, что ничья его не устроила. Фото: ФК «Ростов».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче с «Локомотивом». Игра 7-го тура РПЛ прошла 14 сентября на стадионе «Ростов Арена».

Карпин рассказал, что у него нет претензий к игрокам по выполнению технических действий. Он спокойно воспринял и то, что «Ростову» не удалось забить. «Желто-синие» создали за матч много опасных моментов.

— Сегодня мы создали много шансов возле ворот соперника, который оборонялся. А это – «Локомотив», команда Лиги чемпионов, так, на всякий случай, — прокомментировал тренер.

При этом Карпин не стал скрывать, что ничья его не устроила. По его словам, команда выполнила бы план на игру, забив хотя бы один гол.

Напомним, прошлая игра «Ростова» с «Краснодаром» также завершилась ничьей. Тогда в напряженном поединке обе команды забили по одному мячу. Ворота «Краснодара» успешно атаковал Матиас Норманн, а ворота «Ростова» — Маркус Берг.

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