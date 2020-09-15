Александр Ищенко: «Одним из залогов убедительной победы «Единой России» на выборах стала активность партийцев в период пандемии»

"Хочу поблагодарить всех избирателей за тот безусловно высокий уровень поддержки, который получили кандидаты от нашей партии на состоявшихся выборах", - отметил Александр Ищенко. Фото: rostov.er.ru

Уверенная победа «Единой России» на прошедших выборах областного и местного значения стала свидетельством поддержки предложений, программных целей и задач, которые были выдвинуты как самой партией, так и ее кандидатами. Об этом сообщил во время пресс-конференции секретарь регионального отделения «единороссов», председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Он подчеркнул, что на выборах губернатора победил кандидат от партии Василий Голубев. Кроме того, «единороссы» получили большинство в новых созывах восьми городских дум, а само голосование проходило в целом без нарушений.

- Выборы подтвердили, что работу действующего главы региона положительно оценивают жители Дона. За Василия Голубева проголосовали более 65% избирателей, пришедших на участки, - отметил Александр Ищенко.

Также «единороссы» уверенно победили на дополнительных выборах в Законодательное собрание Ростовской области по двум округам. Кроме того, политическая партия сохраняет большинство в Ростовской-на-Дону городской Думе.

- У города появился избранный глава администрации, - констатировал Александр Ищенко. - Алексей Логвиненко возглавлял партийный список «Единой России», провел большое количество встреч с жителями, обсуждал программу развития города на ближайшую пятилетку. Поэтому в полном смысле слова можно сказать, что большинство жителей Ростова, принявших участие в выборах, проголосовали за своего главу администрации.

Как добавил секретарь регионального отделения «едироссов», по итогам голосования партия получила по списку 6 мандатов. Вместе с этим партийцы победили в 29 из 30 одномандатных избирательных округов — результат более, чем достойный.

- Хочу поблагодарить всех избирателей за тот безусловно высокий уровень поддержки, который получили кандидаты от нашей партии на состоявшихся выборах. Голосование проходило в сложных условиях из-за пандемии коронавируса нового типа, которая полностью изменила все привычные схемы коммуникаций между партиями и избирателями. Уверен, что залогом такой сильной поддержки «Единой России» в Ростовской области стали в том числе и те решения, которые партия принимала в марте-апреле этого года. Немаловажно, что все все наши депутаты и кандидаты в депутаты оказались чрезвычайно активными в период пандемии. Они помогали в качестве волонтеров. Это тоже явилось определенным стимулом для привлечения наших избирателей на выборы, - выразил убеждение Александр Ищенко.

Секретарь регионального отделения рассказал и о результатах выборов в городские думы Волгодонска, Гуково, Донецка, Зверево, Каменск-Шахтинского, Новочеркасска и Шахт. По его словам, всего замещалось 154 мандата. Из них «Единая Россия» получила 103, а это 67% от общего числа мест в думах.

Руководитель областной парторганизации также сообщил о хороших результатах на довыборах в ряде муниципалитетов. Он особенно обратил внимание на победу кандидата от партии на дополнительных выборах в городскую Думу Таганрога.

- Всего за партию и ее кандидатов проголосовали около 1 млн жителей Ростовской области. Спасибо всем, кто поддержал «Единую Россию», - сказал Александр Ищенко.

Остановился он и на теме заявлений о вероятных нарушений, допущенных в процессе голосования. Поступившие жалобы не имели достаточных оснований для пересмотра итогов волеизъявления, а оперативные и решительные действия областной избирательной комиссии позволили выявить реальную проблему с бюллетенями на одном из участков в Ростовской области.

- Это позволяет сделать вывод, что в Ростовской области выборы состоялись открыто, прозрачно и в соответствии с действующими законами. Уверен, эти итоги позволят вновь избранным и руководителю области, и депутатскому корпусу в городах эффективно работать для выполнения программ, поддержанных избирателями, - заключил секретарь регионального отделения «Единой России».