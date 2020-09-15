Теплая осень совсем скоро может стать историей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сюрпризы погоды: синоптики рассказали, что ждать ростовчанам. Надо сказать, что в ближайшие дни горожане на себе ощутят переменчивое настроение осени. Погода приготовила сюрприз для жителей донской столицы.

Так, если еще в среду, 16 сентября, в дневное время можно будет насладиться теплыми лучами яркого солнышка - в этот день температура воздуха вырастет до плюс 26 градусов, то уже на следующий день утром столбики термометров опустятся до тринадцати градусов тела.

Днем в четверг, 17 сентября, немного потеплеет - температура от 19 до 25 со знаком плюс. Но с каждым днем уходящей недели весеннее тепло будет сходить на нет.

В пятницу, 18 сентября, пикантности добавит северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 11 метров в секунду, а уже в субботу, 19 сентября, его порывы временами будут достигать 13 метров в секунду. Днем обещают до плюс 17 градусов.

Утром в воскресенье, 20 сентября, будет уже до плюс девяти градусов, днем воздух прогреется от плюс 15 до 21 градуса тепла.

Так что, судя по обещаниям метеорологов, сменить гардероб с летнего на осенний надо поторопиться. В ночь на понедельник, 21 сентября, в донской столице - до шести градусов со знаком плюс.