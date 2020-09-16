День города Ростова-на-Дону 19-20 сентября 2020: программа праздничных мероприятий в очном режиме

Ростовчане смогут посетить десятки офлайн-мероприятий. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

День города Ростова-на-Дону 19-20 сентября 2020: какие праздничные мероприятия пройдут в очном режиме. Программу публикует администрация донской столицы.

День города в Ростове традиционно отмечают в третье воскресенье сентября. Обычно ростовчане празднуют его с размахом. Люди гуляют по городу или собираются возле сцены на Театральной площади. Каждый год поздравить жителей приезжают звезды российской и зарубежной эстрады.

В этом году планы пришлось скорректировать. Из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия пока запрещены в Ростовской области. Тем не менее, в четырех парках Ростова для жителей подготовили выставки, экскурсии, ярмарки и другое.

КОНКРЕТНО

Программа праздничных мероприятий на День города 19 сентября

ПАРК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

10:00 — 13:00 — Акция-выставка «Педагоги культуры — любимому городу»

10:00 — 19:00 — Презентация спортивных школ Ростова, выставки лучших работ учащихся и педагогов учреждений культуры, образования и спорта

11:00 — 15:00 — Выставка-презентация студенческих и молодежных организаций Ростова-на-Дону

12:00 — 13:00 — Презентация современных молодежных субкультур «Экстрим стихия»

ПАРК ИМЕНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО

10:00 – 19:00 – Выставка старинных мотоциклов и автомобилей «Ретромото-шоу»

10:00 – 13:00 – Астрономические экскурсии

10:00 – 12:00 – Выставка детских рисунков образовательных учреждений Ростова-на-Дону «Ростов глазами детей»

11:00 – 17:00 – Выставка рисунков учащихся художественного отделения Детской школы искусств им. Г.М. Белаева «Любимому городу посвящается» и Фотовыставка «Парк им. М. Горького в моем фотоальбоме»

11:00 – 15:00 – Праздничная ярмарка изделий ручной работы «Город мастеров»

12:00 – 16:00 – Выставка работ прикладного искусства «Донская палата искусства и ремесел»

ПАРК 1 МАЯ

10:00 — 13:00 — Фотовыставка «Этот город самый лучший», Выставка картин «Улица Садовая, скамеечка кленовая»

ПАРК ДРУЖБА

10:00 — 13:00 — Выставка изделий декоративно-прикладного творчества, Художественный мастер-класс «Ростов в моем альбоме», Выставка детского рисунка «Раскрасим наш город»

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» писала, какие мероприятия пройдут в дистанционном режиме. Ростовчане смогут увидеть выступления артистов и выставки, поучаствовать в акциях и творческих вечерах, не выходя из дома.

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