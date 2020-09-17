Имена Победы: знаменитый летчик Михаил Водопьянов первым нанес по Берлину авиаудар

Советский летчик, Михаил Васильевич Водопьянов, ​​​​​18.​​11.1899 г. — 11. 08.1980 г. Фото: сайт «Герои Войны»

Во время Второй Мировой войны Ростов-на-Дону - стал одним из центров, где столкнулись две огромные силы. Фашисты пытались как можно быстрее взять город и завладеть его ресурсами. Им противостояла Красная Армия а также многочисленные народные ополчения, которые были сформированы из добровольцев и жителей южной столицы.

Война нанесла серьезный удар не только по городу, но и по всей донской земле: жертвами стали миллионы человек, разрушены сотни здания, уничтожена инфраструктура. Защищая родную землю, тысячи людей проявили героизм и мужество.

Сейчас улицы города носят имена тех, кто совершил подвиги в военное время. Памятные таблички, установленные на домах, рассказывают о героях прошлого. Среди них есть и именитые полководцы и рядовые солдаты. Сегодня мы расскажем про выдающегося летчика, который стал легендой еще до начала Великой Отечественной войны.

Михаил Водопьянов

Михаи л Васи льевич родился в ноябре 1899 года в небольшом селе, которое сейчас находится вблизи Липецка. Его родители были крестьянами и работали на земле. В возрасте 19 лет он вступил в ряды Красной Армии. Позже он принял участие в гражданской войне, воевал против белых полководцев Колчака и Врангеля.

В 1925 году он стал авиационным мотористом, а затем бортмехаником. Он учился у лучших летчиков того времени, набирался опыта и знаний. В конечном итоге через три года он окончил летную школу и наконец сел за штурвал самолета. Почти сразу стал участвовать в экспедициях по борьбе с саранчой на Северном Кавказе.

В 1930 году он стал настоящим воздушным первопроходцем. На самолете "СССР-127" проложил маршрут от Хабаровска до Александровск-на-Сахалине, пролетев более 1000 километров. По тем временам это были немыслимые расстояния на примитивных самолетах. Условия для пилотов в них были суровыми. А о системе безопасности и говорить нечего...

Тем не менее спустя несколько лет, когда больше сотни человек оказались в снежной ловушке после катастрофы на корабле "Челюскин", он отправился на помощь пострадавшим. Вместе с другими пилотами он совершил перелет длиной почти в 6500 километров без штурмана и радиста. Это был очень сложная трасса. В результате он вывез 10 человек. За это ем присвоили званием Героя Советского Союза. Михаил Водопьянов стал одним из первых, кому вручили высшую награду.

Великая Отечественная

Когда началась война, Михаил Васильевич стал командиром 81-ой авиационной дивизии. В августе 1941 года он лично участвовал в налете на Берлин. Его самолет Пе-8 был подбит и совершил вынужденную посадку на территории, занятой противником. Через линию фронта вернулся к своим. За большие потери был смещен с должности командира дивизии, но продолжал совершать боевые вылеты как рядовой летчик.

После войны продолжил летать в различные экспедиции. Поселился в Москве и стал активно заниматься литературной деятельность. Скончался в 1980 году.

Ему именем названа улица в Пролетарском района Ростова-на-Дону.

Проект подготовлен при поддержке правительства Ростовской области.