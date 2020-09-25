Имена Победы: знаменитый советский разведчик Рихард Зорге

Советский разведчик, Герой Советского Союза, Зорге Рихард, 04.10.1895 - 07.11.1944. Фото: сайт «Герои Войны»

Вторая мировая войны - страшное и опасное время для всех человечества. Несколько десятков стран делили землю, ресурсы и сферы влияния. Наибольший урон в результате жестокой схватке получил и Советский Союз. Жертвами стали миллионы невинных людей. На юге нашей страны происходили жесточайшие сражения. Враг молниеносно захватывал все новые города, уничтожая инфраструктуру, истребляя местное население. Им противостояли солдаты Красной Армии.

Не остался в стороне и Ростов-на-Дону. В нашем городе происходили жесточайшие сражения. Солдаты Красной Армии бились за каждую пядь донской земли, однако удача не всегда была на их стороне. В первые годы сражений гитлеровцам удалось сломить оборону города и захватить все его ценные ресурсы. Необходимо было как можно быстрее вернуть контроль над важным экономическим центром юга России.

Современные фильмы о тайных агентах берут свою начало со Второй Мировой войны. На вражеской территории под ненастоящими именами, с липовыми документами работали шпионы. Они собирали информацию и передавали ее командованию. Зачастую работа разведчиков определяла судьбы целых стран. Сегодня мы расскажем об одном из них - Рихарде Зорге.

История жизни

Рихард Зорге родился в 1895 году в Российской Империи. Его отец Густав занимался нефтедобычей и всегда хорошо зарабатывал. Мать была русской из семьи железнодорожного рабочего. Его дедушки по отцовской линии были революционерами. Спустя несколько лет после рождения Рихарда семья уезжает в Германию. По достижению юности он пополнял ряды бойцов первой мировой войны. На фронте он получил тяжелые ранения и позднее уволен по инвалидности.

Впечатление от войны привело к глубокому духовному перелому, в результате которого в госпитале он сблизился с левыми социалистами и принял учение Карла Маркса. Когда в Германии запретили коммунистическую партию, он переехал в СССР, где сразу получил гражданство. Он публиковал научные статьи, работал в журналах и газетах.

В 1922 он устроился на работу в главное разведывательное управление рабоче крестьянской красной армии. Спустя несколько его отправили в Шанхай. Так началась его большая карьера тайного агента.

Рихард Зорге в Японии

В один из майских вечеров 1938 года Зорге встретился со своим информатором и получил от него очень важные данные, которые нужно было срочно передать в Москву. Он сел на мотоцикл и на большой скорости отправился к дому, где находился радиопередатчик. По пути Рихард попал в серьезную аварию, что подвергло опасности всю миссию в Японии.

Однако провала не произошло, так как после аварии он долго находился в сознании и сумел вызвать своего коллегу, которому передал секретные документы. Тот в свою очередь успел в дом Зорге до полицейских и забрал оттуда все компрометирующие бумаги.

Также известно, что Зорге не раз предупреждал советского командование о начале войны с Германией. Информация постоянно менялась, но вскоре данные подтвердились.

Его арестовали японские спецслужбы в 1941 году. Спустя три годы расследования его казнили через повешение. Перед смертью он произнес на японском языке: "Красная Армия! Коминтерн! Советская компартия! "

Зорге посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Имя великого коммуниста и разведчика носит улица в Западном районе Ростова-на-Дону

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