Матч «Ростов» — «Ротор» отменили из-за коронавируса

В волгоградском клубе рассказали о состоянии заболевших. Фото: ФК «Ростов».

Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Ротор» отменен. Об этом сообщили в пресс-службе волгоградского клуба.

Ранее семь футболистов «Ротора» получили положительные тесты на коронавирус. В связи с этим команда решила не принимать участие в матче.

— Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение не лететь на выездную встречу с «Ростовом, — прокомментировали в «Роторе».

В клубе рассказали, что состояние заболевших оценивается как стабильное. Болезнь протекает в легкой форме, футболисты находятся у себя дома.

Напомнили, что матч «Ротор» — «Краснодар» также не состоялся из-за зараженных волгоградском клубе. После этого «Ростов» обратился к президенту РПЛ Сергею Прядкину с просьбой отменить игру с «Ротором». «Желто-синих» обеспокоила ситуация с коронавирусом у команды-соперника.

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Обращение было составлено в связи с тем, что в стане соперника ростовчан были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. (Подробности)