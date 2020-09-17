ФК "Ростов" попросил президента РПЛ отменить предстоящий матч с "Ротором"

ФК "Ростов" просит отменить матч с "Ротором" из-за вспышки коронавируса. Фото: ФК "Ростов"

Руководство футбольного клуба "Ростов" направило обращение президенту Российской премьер-лиги Сергею Прядкину с просьбой отменить назначенный на предстоящую субботу матч с волгоградским "Ротором".

Обращение было составлено в связи с тем, что в стане соперника ростовчан были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Из-за этого была отменена и встреча волгоградцев с "Краснодаром" с формулировкой «в связи с невозможностью обеспечить безопасность проведения матча». Поэтому у руководства донского клуба возник ряд вопросов к президенту РПЛ.

- Матч «Ротор» - «Краснодар» отменили три дня назад. Что произошло за это время и почему матч «Ростов» - «Ротор» проводить безопасно? И готов ли господин Прядкин нести публичную персональную ответственность за заражение футболистов «Ростова» во время игры против «Ротора»? - поинтересовались руководители.

Ответ на данное письмо пока еще не получен.

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