«Каждую минуту должна быть идеальной!»: Экс-чиновница из Ростова-на-Дону покорила жюри на конкурсе «Мисс Евразия-2020»

Виктория раньше работала чиновницей, но быстро поняла, что это - не ее. Фото: Официальная страница Виктории Айдамировой в Инстаграм

В донскую столицу из Стамбула с победой вернулась 27-летняя Виктория Айдамирова. Жгучая брюнетка вошли в тройку победительниц на международном конкурсе красоты «Мисс Евразия – 2020» и привезла с собой корону.

ТУРЕЦКИЙ ТРИУМФ

Как рассказала Виктория корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов», за титул боролись 24 девушки из 18 стран. Первое место досталось израильтянке, а второе – жительнице Уфы, а она получила звание «Вторая вице-мисс». Дни, проведенные в Турции, Виктория назвала незабываемыми.

- Я ни на одну секунду не пожалела о том, что принимала участие в конкурсе, - призналась она. - Круговорот событий, людей, мероприятий затянул нас с первого дня. Каждый день были новые знакомства и много шикарных красоток с разных уголков мира.

По словам девушки, подготовка к конкурсу была тяжелой. Пришлось пережить постоянные репетиции, фотосессии и вечеринки.

- Мне казалось, что время беспощадно летит, а я совсем не успеваю насладиться каждой прожитой секундой, - призналась она. - Было и весело, и сложно. Ведь каждую минуту ты должна выглядеть идеально - идеально держаться, идеально ходить, идеально говорить, поддерживать приподнятое настроение, даже несмотря на переутомление и очень уставшие от постоянных каблуков ноги. Но это как раз был тот момент, когда не хотелось есть и спать, чтобы не провести время зря. Хотя это было очень сложно и физически, и морально, но это того однозначно стоило!

Кроме того, девушка рассказала, что в Стамбуле испытала настоящее счастье. А именно - полюбила всех, кто был рядом, даже своих соперниц.

Девушка следит за питанием и каждый день занимается спортом. Фото: Официальная страница Виктории в Инстаграм

ПУТЬ К УСПЕХУ

Виктория призналась, что до того, как вступить на подиум, она была уверена - моделинг – грязный бизнес. В копилке у девушки, помимо побед на конкурсах красоты, три красных диплома и опыт работы чиновницей.

- Сразу после окончания вуза я трудилась на госслужбе, уехала работать в Севастополь начальником отдела контроля использования имущества в местном правительстве, - сообщила девушка.

На своем первом в жизни конкурсе красоты ростовчанка оказалась случайно.

- Я решила попробовать себя на одном из конкурсов красоты в Крыму, чтобы хоть как-то разнообразить свои будни. Это был Всероссийский конкурс «Ты уникальная», который проходил в более, чем в 80 городах. Я выиграла его и поняла, что больше не хочу серых будней на госслужбе, бросила основную профессию и решила уйти в модельный бизнес. И вот теперь я участница международного конкурса красоты, - продолжает девушка.

Но о своем выборе жизненного пути Виктория ни капли не жалеет.

ЖЕНСКИЕ ХИТРОСТИ

К слову, оставаться в прекрасной форме Виктории помогают правильное питание и спорт. А вот на диете ростовчанка не сидела ни дня.

- Я, как и многие девушки, слежу за собой. Спорт в моей жизни присутствует каждый день - это либо тренажерный зал, либо групповые занятия, либо танцы. Но все это больше для души и развития своего тела, но без фанатизма: у меня хорошая фигура, я даже на диетах никогда не сидела. При этом придерживаюсь принципов правильного питания, исключив из рациона жирное, бургеры и фастфуд, чтобы сохранялась талия.

Но секрет успеха Виктории заключается не только в прекрасных внешних данных. Главное, уверяет красавица, понимать свои истинные желания и намерения, которые идут от души, но не навязаны обществом или окружением.

ТТХ

Рост - 176см,

Объем груди - 89 см,

Объем талии - 62 см,

Объем бедер - 90 см.

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27-летняя ростовчанка готовится к международному конкурсу «Мисс Евразия 2020», который будет проходить в конце марта. Там Виктория Айдамирова представит Юг России. Известно, что за главную корону будут бороться 25 участниц из Европы и Азии (подробности).