Почему бригады скорой поздно приезжают на вызовы в Ростове-на-Дону

Меньше половины людей звонят в скорую из-за угрозы жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону участились жалобы на задержку бригад скорой помощи. В эфире радио "Комсомольская правда-Ростов" на 89,8 FM заместитель главврача по скорой медицинской помощи городской БСМП Василий Фалин объяснил, почему жители могут ждать докторов несколько часов.

По словам Василия Владимировича, медики работают по определенному нормативу, когда поступают экстренные вызовы. Речь идет о ситуациях, когда жизнь человека — под угрозой: падение с высоты, огнестрельное ранение, инфаркты и другое. К таким пациентам медики должны приехать в течение 20 минут. А когда у человека высокая температура. В этом случае нет никакого норматива: медики приедут, если нет экстренных вызовов.

Однако из-за угрозы жизни звонят в скорую меньше половины людей.

- Число бригад рассчитано на определенное количество вызовов в соответствии с нормативными документами, - добавил собеседник. - Вызовов поступает гораздо больше, а бригады в первую очередь едут на экстренные. В результате остальные люди могут ждать скорую часами.

Он также отметил, что при высокой температуре человеку следует принять жаропонижающее и вызвать участкового врача. При этом в скорую нужно сразу обращаться в тяжелых случаях - когда больному трудно дышать, у него нарушено сознание, температура не сбивается обычными лекарствами. Тогда врачи скорой могут сделать томографию легких и госпитализировать пациента.

При этом Василий Фалин признал, что проблема отчасти связана и с дефицитом кадров. Не только в Ростове-на-Дону, но и в области не хватает врачей и фельдшеров — люди неохотно идут в эту профессию.

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