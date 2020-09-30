Имена Победы: невероятное мастерство танкиста Николая Козлова

Командир танка, Герой Советского Союза, Николай Михайлович Козлов, 12.12.1926 г. — 25.09.1983 г. Фото: сайт «Герои Войны»

В период Великой Отечественной войне на территории Ростовской области проходили жестокие сражения. Гитлеровцы старались как можно быстрее захватить ключевые плацдармы, чтобы обеспечить себе дальнейшее наступление вглубь Советского Союза.

Среди них и южная столица, представляющая важный промышленный центр в середине прошлого века. Гитлеровцы несколько раз брали город и, завладев его ресурсами, делали все, чтобы не дать солдатам Красной Армии вернуть контроль над южной столицей.

Попытки штурма часто заканчивались неудачами. Многие погибали, еще больше получали тяжелые ранения.

История войны пропитана человеческой болью и бесконечными страданиями. Однако, в ней есть место и для отваги, героизма. Имена мужественных воинов, кто жертвовал собой ради других, навсегда вписаны в ростовские улицы. Широкие проспекты и узкие переулке помнят своих героев. Среди них и танкист Николай Козлов.

История жизни

Знаменитый командир Козлов родился в 1926 году в маленькой деревне Нефедкино, что в Самарской области. Его семья - простые работяги, русские крестьяне. По окончании школы, он устроился на работу слесарем.

Спустя год после начала войны, в 1941 году, его призвали в армию. Он поступил на учебу в харьковское танковое училище, где за короткий срок освоил все тонкости управления смертоносной машиной. Летом следующего года он вышел на поле военных действий. Сразу принял активное участие в боях на Курской Дуге, где произошло самое масштабное танковое сражение в мировой истории. Он также воевал на других операциях, показал себя талантливым командиром.

Подвиг

Николай Козлов прославился в битве за Днепр. В октября 1943 года части 18-го танкового корпуса с десантом ворвались на окраину города Кривой Рог. Первой шла машина младшего лейтенанта Козлова. Оказавшись без пехоты, в окружении врага, экипаж в течение 8 часов вел бой с превосходящими силами противника. Благодаря умелом маневрам и смелым действиям, экипаж взорвал 5 дзотов, противотанковую пушку с расчетом, 4 бронемашины и 5 бронетранспортеров. Они также уничтожили до 30 автомобилей с военными грузами, истребив около 60 фашистов. В результате Козлов вывел свой танк в расположение своих частей и на следующий день вновь пошел в бой.

Это было невероятно: один танк справился с целой армией фашистов. Невероятная история спасения и мастерства. После об этом узнало командование. Решено было наградить умелого солдата. В марте 1944 года ему присвоили Звание Героя Советского Союза.

В дальнейшем в составе своей бригады участвовал в боях за столицу Венгрии, а окончил войну уже в Австрии командиром танковой роты.

Мирное время

Когда закончилась война он поступил в Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу. Окончив ее, продолжил учиться и повышать свой профессионализм вплоть до 1961 года. Занимал различные должности в Советской армии. Умер в 1983 года

Остаток жизни провел на Юге страны, в Краснодаре. Скончался 24 сентября 1983 года. Его именем названы многие улицы в разных городах России. Не остался в стороне и Ростов-на-Дону. В честь него названа улица в самом центре донской столицы.

Проект подготовлен при поддержке правительства Ростовской области.