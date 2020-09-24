Любви стало больше: в Ростове-на-Дону из роддома выписали 21-летнюю маму и трех близнецов

Елизавета стала мамой троих мальчишек в 21 год. Фото: Пресс-служба Перинатального центра

На Дону стало на одну счастливую семью больше. В четверг, 24 сентября, в Ростове-на-Дону из роддома выписали третью тройню за год. Сейчас тройняшки и их молодая мама уже дома. Но чтобы счастливое событие состоялось, медикам пришлось сильно постараться.

21-летняя дончанка родила троих близнецов. Мальчишки родились на сроке 31 неделя. Малышей назвали Вадим, Мирон и Женя. Самый крепыш весил 1550 граммов, два его братика — поменьше, 1480 и 1330 граммов. Причем при выписке детки весили уже в сумме 10 килограммов 164 грамма. Вес они набирали в специальных кювезах в стенах роддома.

- Несомненно, это успех всей команды, - рассказали в пресс-службе Перинатального центра РО. - Речь и о маме, и о бережно выполнивших кесарево сечение акушерах, и об оказавших своевременную помощь реаниматологов, и специалистов отделения патологии новорожденных, которые долго и тщательно выхаживали малышей.

Причем, несмотря на то, что детки похожи как две капли воды, 21-летняя мамочка, которая в один миг стала многодетной, признается, что легко отличает их между собой.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» рассказывала, что в донской столице выписали еще одну тройню. Уже на 16 неделе беременности будущую маму положили на сохранение. Докторам удалось сохранить беременность до 35 недель и 2 дней , когда малыши и появились на свет. Каждый день имел значение для здоровья новорожденных. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти деток и маму. Беременность, по словам медиков, была не из легких.

- Всегда существует повышенный риск и для матери и для детей, и зачастую малыши рождаются раньше положенного срока, именно по этой причине многоплодные беременности нуждаются в грамотном ведении и повышенном контроле и родоразрешении, - рассказали в медицинском учреждении.

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Сегодня, 15 июля, в донской столице одна семья стала очень счастливой. В перинатальном центре на свет появилась тройня. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти деток и маму.

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