2020-07-15T15:07:22+03:00
Общество

Счастье матери: в Ростове-на-Дону на свет появилась тройня

Мальчик и девочки, а также роженица чувствуют себя хорошо
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону на свет появилась первая тройня в этом году. Фото: пресс-служба перинатального центраВ Ростове-на-Дону на свет появилась первая тройня в этом году. Фото: пресс-служба перинатального центра
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Сегодня, 15 июля, в донской столице одна семья стала очень счастливой. В перинатальном центре на свет появилась тройня. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти деток и маму. Беременность, по словам медиков, была не из легких.

- Всегда существует повышенный риск и для матери и для детей, и зачастую малыши рождаются раньше положенного срока, именно по этой причине многоплодные беременности нуждаются в грамотном ведении и повышенном контроле и родоразрешении, - рассказали в медицинском учреждении.

Уже на 16 неделе беременности будущую маму положили на сохранение. Докторам удалось сохранить беременность до 35 недель и 2 дней , когда малыши и появились на свет . Каждый день имел значение для здоровья новорожденных.

Сейчас мама и детки чувствуют себя хорошо. Мальчик появился на свет с весом в 2400, девочки – более миниатюрные. Крошки весят два килограмма 300 граммов и два килограмма.

Стоит отметить , что это первая тройня в 2020 года.

Ранее "Комсомольская правда" сообщала о том, что в донской столице впервые мамой стала 61-летняя женщина. Как рассказали в НИИ акушерства и педиатрии РостГМУ, дама обратилась к ним уже на сроке в 28 недель. Трудные беременности - профиль медучреждения. Часто к ним поступают мамы старше сорока в ожидании первенцев. В копилке роддома были случаи родов 45, 47, 49, 58 лет. Но чтобы в 61 (!) год - такого не было никогда.

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В Ростове-на-Дону мамой стала женщина, которой по паспорту 61 год! Причем впервые в своей жизни. По словам медиков, это самая возрастная мама, у которой им когда-либо пришлось принимать роды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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