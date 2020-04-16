"Мама-бабушка": В Ростове-на-Дону 61-летняя женщина родила первенца

В Ростове-на-Дону мамой стала женщина, которой по паспорту 61 год! Причем впервые в своей жизни. По словам медиков, это самая возрастная мама, у которой им когда-либо пришлось принимать роды.

Как рассказали в НИИ акушерства и педиатрии, дама обратилась к ним уже на сроке в 28 недель. Трудные беременности - профиль медучреждения. Часто к ним поступают мамы старше сорока в ожидании первенцев. В копилке роддома были случаи родов 45, 47, 49, 58 лет. Но чтобы в 61 (!) год - такого не было никогда.

- Беременность протекала трудно, с угрозой как для самой матери, так и ребенка, - говорят в медучреждении. - Наши доктора чутко реагировали на любые изменения беременности.

И в итоге медикам удалось довести дело до логического конца. Малыш появился на свет в срок. Рост мальчика при рождении составил 2 200 граммов, а рост - 46 сантиметров.

Правда, еще несколько месяцев докторам пришлось проводить реабилитацию матери и ребенка. Только после этого оба они были выписаны домой.

Какое-то время ребенок пробыл под наблюдением медиков.Фото: Олег ЗОЛОТО

О чудесной истории медики рассказали в своем Instagram. Сама же возрастная мать наотрез отказывается общаться с журналистами. А вот мнения подписчиков разделились. Многие искренне и от души поздравили врачей и саму мамочку. Но был и такой комментарий.

- Меня, наверное, все будут осуждать, но кто-нибудь о ребенке подумал? Мама - бабушка. Как бы жестоко это не звучало, всему свое время, - написала одна из Интернет-пользователей.

- Я лежала в это время и была знакомая с этой женщиной. Она очень добрый и вежливый человек, многим, кто находился в этот период, поучиться бы у нее, как себя вести, - заступилась за новоиспеченную мать другая ростовчанка.

- Я тоже рожала с этой женщиной в одно время, и, знаете, видеть ее после родов было одно удовольствие! - написала другая. - Эта женщина светилась от счастья! Дай Бог ей здоровья на долгие-долгие года! Она из большой семьи, там родственники при необходимости всегда досмотрят и вырастят!

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