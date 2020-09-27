Все вопросы, возникающие по организации обучения, оперативно решаются администрацией школ и лицеев. Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 сентября 2020 года: школьников перевели на дистанционное обучение. Правда, речь не обо всех учениках. В мэрии города озвучили, что дома на карантине находятся 579 ребят. Все они учащиеся 36 образовательных учреждений донской столицы. В каких случаях классы переводят на онлайн обучение "Комсомолке" рассказал главный санврач региона Евгений Ковалев.

В горадминистрации подчеркнули, что все вопросы, возникающие по организации обучения, оперативно решаются администрацией школ и лицеев и находятся на особом контроле Управления образования.

- Сегодня, как никогда, необходимо бережно и внимательно относиться к своему здоровью и, в первую очередь, здоровью детей, - отметил глава Администрации города Алексей Логвиненко. - В учебных заведениях созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного образовательного процесса. На сегодняшний день из более чем 111,5 тысяч школьников 579 находятся на карантине, однако, отставания от образовательной программы не будет, педагоги занимаются с учениками дистанционно. Хочу обратить особое внимание родителей и педагогов: необходимо регулярно напоминать детям о соблюдении санитарных норм.

Кроме того, в школах образовательный процесс строится по принципу веерного расписания. За каждым классом закреплен учебный кабинет. А вход в учебное заведение осуществляется на основе фильтра с использованием обязательной термометрии, организованы дополнительные входы. Ежедневно в учебных заведениях проводится влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств.

Вдобавок все школы обеспечены необходимым количеством рециркуляторов, бесконтактных термометров, дезинфицирующими и антисептическими средствами для обработки рук и средствами индивидуальной защиты - речь идет о масках и перчатках.

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