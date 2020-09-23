Главный санврач отметил, что нужно исключить контакты учеников из разный школ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вернут ли дистанционное обучение в школы Ростова-на-Дону 2020: об этом рассказал главный санврач региона. Евгений Ковалев сообщил «Комсомольской правде Ростов», что в нескольких школах выявили нарушения профилактических мер. При этом спикер отметил, что повсеместно переводить школы на «удаленку» не планируется. Вопрос будет поставлен, если заразится кто-то из учеников и сотрудников. При это решения будут приниматься по каждому случаю.

— Все зависит от конкретного случая и от конкретного класса, — озвучил в беседе с корреспондентом «КП» Евгений Владимирович, — важно, сколько человек контактировали с заболевшим и где, работал ли в это время в классе профилактический рециркулятор, проветривались ли помещения.

Он подчеркнул, что нужно исключить контакты учеников из разных учреждений. Любые соревнования между школами должны быть под строгим запретом.

Напомним, на днях донской Роспотребнадзор направил обращение в областную и городскую администрации. Главный санврач призвал донские власти усилить ограничения в Ростовской области. Он пояснил, что ситуация с коронавирусом осложнилась, поскольку люди не соблюдают меры безопасности.

В частности, Евгений Ковалев рассказал о нарушениях в ростовских школах. Речь идет о школах № 22, 17 и лицее № 14. Здесь выявлены случаи, когда люди не носили маски, не соблюдали дистанцию. В результате некоторые классы перевели на дистанционное обучение.

Ранее Евгений Ковалев допустил, что ситуация с COVID-19 может ухудшиться. Он пояснил, что с наступлением холодов вирус будет распространяться активнее. Люди будут чаще находиться в помещении, чем на улице, комнаты будут реже проветриваться. Главный санврач еще раз напомнил, что важно носить маски и соблюдать дистанцию.

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