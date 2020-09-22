Закроют ли Ростов-на-Дону на карантин из-за коронавируса: об этом рассказал главный санитарный врач региона

Ожидает ли ростовчан новый режим самоизоляции Фото: "КП" Архив

Закроют ли Ростов-на-Дону на карантин из-за коронавируса: об этом рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, а также сообщил - стоит ли ждать возобновления режима самоизоляции.

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ У ГОРОЖАН В ИГНОРЕ?

Дело в том, что на днях в городскую и областные администрации ведомство направило официальное письмо, в котором рекомендовано усилить меры безопасности в борьбе с опасным вирусом. Оно уже распространяется по групповым чатам в мессенджерах со скоростью звука, сопровождая сообщенями в духе: "вторая волна" и "опять на карантин". Евгений Ковалев рассказал "Комсомольской правде-Ростов" , что именно имелось ввиду, а также что необходимо предпринять и для чего.

В частности, главный санитарный врач Дона оказался крайне возмущен тем, что горожане совершенно не соблюдают санитарные требования. Так, проведенные проверки показали, что в местах лоточной и рыночной торговли требования не выполнялись на 100%, в общественном транспорте - 76%, предприятиях торговли общественного питания - 73%, непродовольственной торговли - 66%, аптечных учреждениях - 73%, парикмахерских и салонах красоты - 44%, предприятиях общепита - 57%.

Он также отметил, что продолжают выявляться факты, когда нарушается социальное дистанцирование, в том числе в ночных клубах - когда возле сцены собираются толпы молодежи.

- На всех рекламных щитах висит реклама концертов, на которых абсолютно не соблюдаются требования санитарной безопасности, - добавил он.

С вирусом шутки плохи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МАСКИ - МЕРА ЗАЩИТЫ И ОНА ЭФФЕКТИВНАЯ

Также главным требованием санитарного врача, особенно сейчас, является обязательное ношение масок в общественных местах.

- Наступают холода, мы все больше будем находиться внутри помещений и вероятность передачи коронавируса увеличится, - отметил Евгений Владимирович. - Так как они не будут достаточно проветриваться, а мы меньше будем находиться на улице. Именно поэтому в помещениях необходимо находиться в маске. Это мера защиты и она эффективная!

Евгений Ковалев считает, что необходимо усилить санитарно просветительскую работу с населением. По его мнению, нужно размещать информацию об опасной инфекции на билбордах, баннерах, на экранах бегущей строкой и даже перед сеансами в кинотеатрах.

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