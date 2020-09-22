Ростову может грозить очередная самоизоляция. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возвращение режима самоизоляции в Ростове-на-Дону-2020 из-за коронавируса: будет ли вторая волна. Известно, что донской Роспотребнадзор направил письмо главе администрации Ростова-на-Дону и губернатору региона с требованием обеспечить контроль за соблюдением предписанных мер безопасности.

Документ на четырех листах формата А4 уже гуляет по мессенджерам и Интернету, более того - многие сопровождают его комментарием: "Снова на карантин?!". Слухи подогревает то, что не так давно глава донского минздрава Татьяна Быковская не исключила вариант возвращения к режиму самоизоляции.

КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ РАСТЕТ

В документе говорится о том: что количество зараженных на территории Ростовской области продолжает неуклонно расти, а в донской столице живет - чуть меньше половины от всех зараженных в регионе. Также возросло количество очагов групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекции и многочисленные заносы заболевания Covid-19 в трудовые коллективы (далее идет список компаний и предприятий города, - прим. автр).

Санитарные врачи связали это с тем, что горожане не соблюдают предписанные меры безопасности, а именно - масочный режим и социальное дистанцирование в магазинах, аптеках, школах и общественном транспорте, свою лепту вносят и проходящие в городе концерты.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И НОЧНЫЕ КЛУБЫ ПОД ЗАПРЕТОМ

Чтобы этого не происходило впредь, в ведомстве считают, что необходимо сделать следующее:

- проконтролировать недопущение проведения массовых мероприятий;

- запретить проведение районных и городских спортивных соревнований;

- приостановить работу ночных клубов, специфика деятельности которых не позволяет обеспечивать социальную дистанцию;

- скорректировать движение городского общественного транспорта (не допускать переполненности и скученности на остановках). И ежедневно производить дезинфекцию транспорта;

ПРИЕМ - ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ, ПЕНСИОНЕРАМ - МАСКИ И НА УДАЛЕНКУ

- перевести людей категории 65+ на удаленную работу и бесплатно выдавать им маски, если они ездят в автобусах, троллейбусах и трамваях;

- организовать прием в муниципальных учреждениях, в том числе сферы ЖКХ, по предварительной записи;

- обеспечить санитарно-просветительскую работу по соблюдению масочного режима, социального дистанцирования и личной гигиены. - ограничить работу культурных, спортивных мероприятий: которые обеспечивают досуг в помещениях общеобразовательных учреждений.

- Приостановить проведение досуговых мероприятий с участием разных школ и классов, в том числе с привлечением лиц иных организаций.

Эпидемиологи предупреждают: с вирусом шутки плохи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как пояснил "Комсомолке" глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев, все эти меры сейчас необходимы для того, чтобы избежать очередного введения длительного режима самоизоляции. И об этом в первую очередь должны помнить сами жители, в том числе в обязательном порядке носить маски.

- Посыл письма такой: да - сложно, контролируемо, но нужно усилить меры в том направлении, чтобы каждый человек знал - что меры эффективные и что будет, если их не соблюдать, - рассказал "Комсомолке Евгений Владимирович. - Никаких оснований для паники нет.

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