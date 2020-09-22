Ростову может грозить очередная самоизоляция.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Возвращение режима самоизоляции в Ростове-на-Дону-2020 из-за коронавируса: будет ли вторая волна. Известно, что донской Роспотребнадзор направил письмо главе администрации Ростова-на-Дону и губернатору региона с требованием обеспечить контроль за соблюдением предписанных мер безопасности.
Документ на четырех листах формата А4 уже гуляет по мессенджерам и Интернету, более того - многие сопровождают его комментарием: "Снова на карантин?!". Слухи подогревает то, что не так давно глава донского минздрава Татьяна Быковская не исключила вариант возвращения к режиму самоизоляции.
КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ РАСТЕТ
В документе говорится о том: что количество зараженных на территории Ростовской области продолжает неуклонно расти, а в донской столице живет - чуть меньше половины от всех зараженных в регионе. Также возросло количество очагов групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекции и многочисленные заносы заболевания Covid-19 в трудовые коллективы (далее идет список компаний и предприятий города, - прим. автр).
Санитарные врачи связали это с тем, что горожане не соблюдают предписанные меры безопасности, а именно - масочный режим и социальное дистанцирование в магазинах, аптеках, школах и общественном транспорте, свою лепту вносят и проходящие в городе концерты.
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И НОЧНЫЕ КЛУБЫ ПОД ЗАПРЕТОМ
Чтобы этого не происходило впредь, в ведомстве считают, что необходимо сделать следующее:
- проконтролировать недопущение проведения массовых мероприятий;
- запретить проведение районных и городских спортивных соревнований;
- приостановить работу ночных клубов, специфика деятельности которых не позволяет обеспечивать социальную дистанцию;
- скорректировать движение городского общественного транспорта (не допускать переполненности и скученности на остановках). И ежедневно производить дезинфекцию транспорта;
ПРИЕМ - ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ, ПЕНСИОНЕРАМ - МАСКИ И НА УДАЛЕНКУ
- перевести людей категории 65+ на удаленную работу и бесплатно выдавать им маски, если они ездят в автобусах, троллейбусах и трамваях;
- организовать прием в муниципальных учреждениях, в том числе сферы ЖКХ, по предварительной записи;
- обеспечить санитарно-просветительскую работу по соблюдению масочного режима, социального дистанцирования и личной гигиены. - ограничить работу культурных, спортивных мероприятий: которые обеспечивают досуг в помещениях общеобразовательных учреждений.
- Приостановить проведение досуговых мероприятий с участием разных школ и классов, в том числе с привлечением лиц иных организаций.
Эпидемиологи предупреждают: с вирусом шутки плохи.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Как пояснил "Комсомолке" глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев, все эти меры сейчас необходимы для того, чтобы избежать очередного введения длительного режима самоизоляции. И об этом в первую очередь должны помнить сами жители, в том числе в обязательном порядке носить маски.
- Посыл письма такой: да - сложно, контролируемо, но нужно усилить меры в том направлении, чтобы каждый человек знал - что меры эффективные и что будет, если их не соблюдать, - рассказал "Комсомолке Евгений Владимирович. - Никаких оснований для паники нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава министерства здравоохранения Ростовской области не исключает новую волну COVID-19.
Вирус может мутировать.
ВАЖНО!
Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!