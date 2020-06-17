2020-06-17T14:27:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава министрества здравоохранения Ростовской области не исключает новую волну COVID-19

Вирус может мутировать
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Татьяна Быковская сделала заявление о новой волне коронавируса. Фото: стоп-кадр правительства Ростовской областиТатьяна Быковская сделала заявление о новой волне коронавируса. Фото: стоп-кадр правительства Ростовской области
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Министр здравоохранения Ростовской области сделала заявление о коронавирусе во время брифинга в среду, 17 июня.

Глава донского региона предполагает, что возможно новая волна заражения COVID-19. Гражданам нужно привыкнуть к мысли, что коронавирус уже будет присутствовать в нашей жизни. Достигнутые успехи могут обернуться стремительным ростом больных, если люди перестанут соблюдать выдвинутые рекомендации.

- Коронавирус жив, живет, будет жить и мутировать со временем. Когда придет новая волна гриппа, то мы можем обязательно вновь с ним встретится, - говорит глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская. - Мы должны быть готовы ко всему и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, в Ростовской области медики добились значительных успехов в борьбе над коронавирусом. Уже несколько дней число выздоровевших превышает количество заболевших, кроме того, снижается число носителей COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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