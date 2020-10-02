Осенние каникулы из-за коронавируса продлят в Ростове-на-Дону

Эта мера необходима в условиях стремительного распространения коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня стало известно, что власти Ростовской области распорядились продлить школьные каникулы, которые ждут учеников осенью. О необходимости такой меры изначально высказался главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. По его словам, за время, что дети не будут посещать школы, должен пройти инкубационный период коронавирусной инфекции. Вскоре на тему высказался и губернатор донского региона.

Василий Голубев поддержал эту идею и отметил, что необходимо разобщить детей на время пандемии.

- Ни о какой работе пришкольных площадок на время каникул не может идти речи, - добавил глава региона.

По его словам, все школьники должны уйти на каникулы одновременно, а продолжаться они, как минимум, две недели. Губернатор поручил министерству образования в течение двух дней определить сроки, в которые дети не будут посещать школу. Однако эти меры не означают, что в учебных заведениях введут внеплановые каникулы.

Официально каникулы должны были начаться со 2 ноября и завершиться 8 ноября, то есть ровно одна неделя.

Директор одной из общеобразовательных школ Ростова сообщила изданию, что пока не получала никаких распоряжений "сверху". По ее словам, продление каникул может означать, что их сдвинуть на более ранний срок, то есть на 26 октября.

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